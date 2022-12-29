شوبير ينتقد جماهير الأهلي بسبب الهجوم على محمود الخطيب (فيديو)
وجه الإعلامي أحمد شوبير، مقدم برنامج ملعب أون، انتقادات لجماهير النادي الأهلي المصري بسبب هجومها على محمود الخطيب رئيس النادي، خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري.
وواصل الأهلي، الباحث عن استعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد غياب موسمين، نزيف النقاط، وتعادل مع مضيفه سيراميكا كليوباترا 1-1 أمس الأربعاء ضمن مباريات الجولة العاشرة للمسابقة.
ورفع الاهلي رصيده إلى 24 نقطة ومازال في صدارة الدوري متقدما بفارق نقطتين عن فيوتشر صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط عن الزمالك حامل اللقب وصاحب المركز الثالث.
وسيلتقي الزمالك اليوم مع ضيفه الإسماعيلي ضمن الجولة ذاتها.
وهاجمت جماهير الأهلي التي تواجدت في ستاد القاهرة محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد الشناوي حارس الفريق وقائده مع تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.
وقال شوبير: "خلال الفترة الأخيرة بدأ هجوم على الخطيب، وهذا وارد، لكن الأمر أصبح زائدا ومتكررا. هذا ليس جمهور الأهلي، المباراة الماضية أحدهم تشاجر، وخلال مباراة سيراميكا كليوباترا بعض الأشخاص بدأوا في الهجوم والسباب".
وتابع :"حدثت مرة أيام صالح سليم رئيس النادي السابق لكنها لم تتكرر".
وأتم :"خليك مع ناديك ومع إدارة ناديك ولو هناك أزمة أنت من سيحلها".
وتطالب فئة كبيرة من جماهير الأهلي بالتعاقد مع صفقات قوية لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
من جهته، قال مارسيل كولر مدرب الأهلي عقب اللقاء إنه يرفض "محاسبة لاعبيه بالقطعة"، مشيرا إلى أن الفريق صنع العديد من الفرص وأهدر الكثير وكان يستحق الفوز على سيراميكا.
ووجه كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الشكر إلى جماهير الأهلي التي ساندت الفريق بقوة خلال اللقاء.
وأضاف: "أي لاعب معرض لارتكاب أخطاء ولا يمكن أن تتم محاسبة اللاعبين بالقطعة. عندما نختار التشكيلة يكون ذلك وفقا لأداء كل لاعب في التدريب.. إصابة بيرسي تاو تسببت في أزمة بخط الهجوم بعد تألقه في هذا المركز".
وتابع: "أتيحت للأهلي فرص عديدة لكن تسرع اللاعبين في إنهاء الهجمات حال دون ترجمة هذه الفرص إلى أهداف. كان يجب أن تنتهي المباراة بنتيجة كبيرة لصالح الأهلي".