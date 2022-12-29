شوبير ينتقد جماهير الأهلي بسبب الهجوم على محمود الخطيب (فيديو)

وجه الإعلامي أحمد شوبير، مقدم برنامج ملعب أون، انتقادات لجماهير النادي الأهلي المصري بسبب هجومها على محمود الخطيب رئيس النادي، خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري.

وواصل الأهلي، الباحث عن استعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد غياب موسمين، نزيف النقاط، وتعادل مع مضيفه سيراميكا كليوباترا 1-1 أمس الأربعاء ضمن مباريات الجولة العاشرة للمسابقة.

ورفع الاهلي رصيده إلى 24 نقطة ومازال في صدارة الدوري متقدما بفارق نقطتين عن فيوتشر صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط عن الزمالك حامل اللقب وصاحب المركز الثالث.

وسيلتقي الزمالك اليوم مع ضيفه الإسماعيلي ضمن الجولة ذاتها.