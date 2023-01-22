ترتيب دوري أدنوك: الجزيرة يسقط أمام اتحاد كلباء وفوز الوصل على خورفكان (فيديو)
ز حقق اتحاد كلباء فوزا مثيرا عل منافسه الجزيرة بنتيجة 2/1، اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، في حين تغلب الوصل 3/0 على خورفكان.
وفي مباراة اتحاد كلباء والجزيرة تقدم أحمد عامر النقبي لاتحاد كلباء في الدقيقة السادسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من لياندرو سباداسيو.
وتعادل علي مبخوت من ضربة جزاء للجزيرة في الدقيقة 41. وانتزع أحمد عامر النقبي نقاط الفوز لاتحاد كلباء بهدف ثان في الدقيقة 88.
وهذا أول فوز لاتحاد كلباء في دوري أدنوك بعد 3 خسائر أمام عجمان، والشارقة، وخورفكان.
وجمدت الخسارة رصيد الجزيرة عند 23 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس، ويتأخر بـ3 نقاط عن الشارقة المتصدر الذي لعب 12 مباراة.
أما اتحاد كلباء فرفع الفوز رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع.
وفي مباراة ثانية تغلب الوصل 3/0 على خورفكان.
وسجل أهداف الوصل سفيان بوفتيني (هدفين) في الدقيقتين 9 و23 وغابريال دي سوزا في الدقيقة 61.
ورفع الفوز رصيد الوصل إلى 25 نقطة من 13 مباراة في المركز الثاني مؤقتًا، مع شباب الأهلي دبي الذي لعب 12 مباراة، وجمدت الخسارة رصيد خورفكان عند 15 نقطة في المركز العاشر.