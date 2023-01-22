ترتيب دوري أدنوك: الجزيرة يسقط أمام اتحاد كلباء وفوز الوصل على خورفكان (فيديو)

ز حقق اتحاد كلباء فوزا مثيرا عل منافسه الجزيرة بنتيجة 2/1، اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، في حين تغلب الوصل 3/0 على خورفكان.

وفي مباراة اتحاد كلباء والجزيرة تقدم أحمد عامر النقبي لاتحاد كلباء في الدقيقة السادسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من لياندرو سباداسيو.

وتعادل علي مبخوت من ضربة جزاء للجزيرة في الدقيقة 41. وانتزع أحمد عامر النقبي نقاط الفوز لاتحاد كلباء بهدف ثان في الدقيقة 88.