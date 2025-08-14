خطف الأضواء.. هل يكون خليل العياري نجما تونسيا جديدا في سان جيرمان؟ (فيديو)

خطف النجم التونسي الواعد خليل العياري، جناح فريق الملعب التونسي الأضواء خلال الأسبوع الجاري بعدما تلقى دعوة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للخضوع لاختبار مع الفريق الرديف للنادي الباريسي من أجل الانضمام إليه في أول تجربة احترافية خارجية.

وأجرى العياري، الذي تألق مع الملعب التونسي في موسم 2024 ـ 2025 وساهم في بلوغه نهائي كأس تونس ونهائي كأس السوبر، اختبارا مع فريق باريس سان جيرمان لأقل من 23 عاما، وشارك في مباراتين.

ووفقا لما أكدته مصادر مقربة من محيط خليل العياري، قدم اللاعب الواعد أداء مذهلا في المباراة التطبيقية بين فريقين من سان جيرمان قبل أن يظهر جانبا من موهبته في المباراة الثانية التي جمعت سان جيرمان (دون 23 عاما) بنادي لوهافر وانتهت بفوز الأخير (2 ـ 1).

واحتفت منصات التواصل في تونس بما قدمه العياري في أول اختبار له مع الفريق الثاني لأبطال أوروبا، ونشر مشجعون مقطع فيديو لمشاركة اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، والذي تضمن لقطات رائعة من بينها تسديدة قوية حولها حارس لوهافر إلى ركلة ركنية.

يعدّ خليل العياري، المتخرج من مركز تكوين الشبان في فريق الملعب التونسي واحدا من العناصر الواعدة في الدوري، وخاض الموسم الماضي أول مبارياته مع الفريق الأول بعد أن منحه ماهر الكنزاري الفرصة ليكون ضمن التشكيلة الأساسية.

وخاض العياري 17 مباراة وأحرز هدفين، كما كان أفضل لاعبي فريقه ضد الترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الأخير الذي حسمه الفريق الأحمر والأصفر (1 ـ 0) في مواجهة أثارت جدلا صاخبا حول أداء التحكيم.

ورغم ما قدمه من أداء جيد خلال فترة الاختبار التي دامت 6 أيام، فإنه من المستبعد أن يضم الفريق الأول لسان جيرمان خليل العياري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لمصادر خاصة، ستتم دعوة اللاعب التونسي المنتمي لمنتخب نسور قرطاج (دون 23 عاما) لمعسكر آخر مع الفريق الثاني لسان جيرمان، وفي حال نجاحه سيتم ضمه بالفعل للنادي الباريسي ولكن في فئة دون 23 عاما وليس لرفاق ديزيري دوي.

وينتظر أن يكون خليل العياري، وفقا لما أكده لـ"إرم نيوز" مصدر من الملعب، ضمن قائمة الفريق في مباراة الجولة الثانية من الدوري التونسي للمحترفين والتي تدور يوم السبت ضد شبيبة القيروان في ملعب باردو بالعاصمة تونس.

وكان باريس سانت جيرمان الفرنسي ضم في السابق أكثر من لاعب تونسي، ويتقدم هؤلاء لاعب الوسط سليم بن عاشور كما لعب في صفوفه اسماعيل الغربي فضلا عن وسيم سلامة الذي تمت دعوته للمرة الأولى للفريق في نهاية الموسم الماضي.