نتائج قرعة دور الـ32 في كأس إسبانيا
أجريت اليوم الجمعة، قرعة دور الـ32 في كأس إسبانيا للموسم 2022/2023.
وتجرى المباريات أيام 1 و4 و5 كانون الثاني يناير المقبل في ملاعب الأندية الأقل تصنيفا باستثناء مباراة إسبانيول وسيلتا فيغو التي تجرى في ملعب الأول وهي المباراة الوحيدة التي تجمع ناديين من الدرجة الأولى.
وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لريال مدريد الذي سيلعب مع كاسيرينيو في حين يلعب برشلونة مع إنتر سيتي.
وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ32 في كأس إسبانيا:
كاسيرينيو VS ريال مدريد
إنتر سيتي VS برشلونة
ريال أوفيدو VS أتلتيكو مدريد
إيبيزا - جزر بيتيوساس VS ريال بيتيس
لانوسيا VS فالنسيا
لوغرونيس VS ريال سوسيداد
إلدينسي أتلتيك VS بيلباو
بونتيفيدرا VS ريال مايوركا
خيمناستيك VS أوساسونا
ليناريس VS إشبيلية
خونتو VS إلتشي
ديبورتيفو ألافيس VS بلد الوليد
ليفانتي VS خيتافي
كارتاخينا VS فياريال
سبورتينغ خيخون VS رايو فاليكانو
إسبانيول VS سيلتا فيغو
وريال بيتيس هو بطل النسخة الأخيرة في كأس إسبانيا علما أن برشلونة أكثر ناد تتويجا بلقب المسابقة برصيد 31 لقبا، ويأتي أتلتيك بلباو في المركز الثاني ونال اللقب 23 مرة مقابل 19 لقبا لريال مدريد و10 لأتلتيكو مدريد و8 لفالنسيا.