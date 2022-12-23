نتائج قرعة دور الـ32 في كأس إسبانيا

أجريت اليوم الجمعة، قرعة دور الـ32 في كأس إسبانيا للموسم 2022/2023.

وتجرى المباريات أيام 1 و4 و5 كانون الثاني يناير المقبل في ملاعب الأندية الأقل تصنيفا باستثناء مباراة إسبانيول وسيلتا فيغو التي تجرى في ملعب الأول وهي المباراة الوحيدة التي تجمع ناديين من الدرجة الأولى.

وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لريال مدريد الذي سيلعب مع كاسيرينيو في حين يلعب برشلونة مع إنتر سيتي.