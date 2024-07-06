رد فعل النصر السعودي مع رونالدو بعد وداع "يورو 2024"

كشفت تقارير صحفية عن رد فعل مسؤولي نادي النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو، نجم الفريق وقائد منتخب البرتغال، بعد وداع منتخب بلاده لبطولة "يورو 2024" إثر الخسارة أمام فرنسا بركلات الترجيح، مساء الجمعة.

وأخفق رونالدو في قيادة منتخب بلاده نحو الوصول إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا، بعد الخسارة من فرنسا في دور الثمانية.

وكانت مواجهة البرتغال وفرنسا قد انتهت في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف؛ ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لمنتخب "الديوك" بنتيجة (5-3).

ورغم إحراز قائد النصر السعودي لركلته الترجيحية الأولى، لم تستطع البرتغال حجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي اليورو، وهو أمر لم يحدث من قبل، أن ينجح رونالدو في تنفيذ ركلته ولا يُحقق منتخب بلاده الفوز.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إدارة النصر قررت منح كريستيانو رونالدو إجازة، وسيلتحق بمعسكر الفريق في وقت لاحق".

كما نشر حساب النصر السعودي رسالة تحفيزية إلى رونالدو، عبر الحساب الرسمي للفريق، وجاءت كالآتي: "نحن فخورين بك رونالدو، لقد بذلت كل ما في وسعك وستظل دائمًا بطلاً في قلوبنا، نحن خلفك".

ويخوض النصر معسكرا على مرحلتين في مدينتي فارو البرتغالية وماربيا الإسبانية، بين 7 يوليو و8 أغسطس المقبل، استعدادا للموسم الجديد 2024-2025.

يذكر أن رونالدو هو الهدّاف التاريخي لكأس أوروبا برصيد 14 هدفًا.

وانضم رونالدو إلى النصر السعودي مطلع عام 2023، عقب فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتمكن اللاعب صاحب الـ39 عامًا من احتلال صدارة هدافي دوري روشن السعودي الموسم الماضي برصيد 35 هدفًا، بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال.