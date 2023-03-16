مانشستر سيتي يغلق الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة ويمدد عقد جوليان ألفاريز حتى 2028

وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا مساء اليوم الخميس، أعلن فيه تمديد عقد اللاعب جوليان ألفاريز، لمدة موسم آخر، لينتهى عقده في 30 يونيو 2028.

ووافق المهاجم الأرجنتيني على توقيع عقد جديد مع السيتي لمدة 5 مواسم ونصف الموسم، إذ كان عقده الحالي ينتهي في يونيو 2027.