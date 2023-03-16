مانشستر سيتي يغلق الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة ويمدد عقد جوليان ألفاريز حتى 2028
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تمديد عقد الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب الفريق الكروي الأول، لمدة موسم جديد، لينتهي عقده مع السيتيزين بنهاية موسم 2028.
وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا مساء اليوم الخميس، أعلن فيه تمديد عقد اللاعب جوليان ألفاريز، لمدة موسم آخر، لينتهى عقده في 30 يونيو 2028.
ووافق المهاجم الأرجنتيني على توقيع عقد جديد مع السيتي لمدة 5 مواسم ونصف الموسم، إذ كان عقده الحالي ينتهي في يونيو 2027.
يذكر أن ألفاريز وقع عقدًا مع مانشستر سيتي لمدة 5 سنوات ونصف، في يناير 2022، وقضى باقي الموسم الماضي مع فريقه السابق ريفير بليت الأرجنتيني.
وبدأ ألفاريز مسيرته مع مانشستر سيتي منذ أغسطس الماضي.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن العقد الجديد تضمن زيادة راتب اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين بعد أن كان يحصل على 50 ألف جنيه إسترليني راتباً أسبوعياً.
وبهذا الإعلان أغلق السيتي الباب أمام طموحات ريال مدريد وبرشلونة الساعيين لضم اللاعب الذي أحرز 4 أهداف في المونديال.