كذب.. نجم ريال مدريد يحرج صحيفة إسبانية (صورة)

كسر داني سيبايوس ، نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني ، حاجز الصمت أمام أنباء غضبه من عدم مشاركته في صفوف فريقه خلال الموسم الحالي.

وشارك سيبايوس لمدة دقيقة واحدة كبديل في لقاء أتالانتا الإيطالي ببطولة كأس السوبر الأوروبي، كما لعب كبديل لمدة 5 دقائق في لقاء بلد الوليد بالجولة الثانية للدوري الإسباني.

ولم يخض اللاعب الإسباني لقاءي ريال مايوركا ولاس بالماس، واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء.

ويرتبط لاعب الوسط صاحب الـ 28 عامًا بعقد يمتد حتى صيف 2027 مع ريال مدريد.

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ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية خبرًا عن غضب سيبايوس من عدم مشاركته مع فريقه ريال مدريد هذا الموسم.

ولكن سيبايوس أعاد نشر الخبر عبر حسابه على منصة "إكس"، معلقًا " كذب"، إشارة إلى عدم مشاركته في لقاءات فريقه.

وارتبط اسم نجم ريال مدريد بالرحيل عن ريال مدريد في الموسم الحالي، خاصة مع أنباء حول تلقيه عرضًا من نادي الغرافة القطري.

وقدم ريال مدريد بداية باهتة في الدوري الإسباني بعدما حصد 5 نقاط من 3 مباريات بتعادله مع ريال مايوركا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى ثم فاز على بلد الوليد بثلاثية دون ردٍ قبل التعادل مع لاس بالماس بهدف لكل منهما.