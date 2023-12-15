الأهلي يكتسح الاتحاد ويضرب موعدا مع فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

اكتسح الأهلي المصري نظيره الاتحاد السعودي، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في الدور الثاني لكأس العالم للأندية.

وسجل التونسي علي معلول هدف الأهلي الأول في الدقيقة 21، من علامة الجزاء، بعد احتساب لمسة يد على لاعب الاتحاد حسن كادش.