الأهلي يكتسح الاتحاد ويضرب موعدا مع فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية
اكتسح الأهلي المصري نظيره الاتحاد السعودي، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في الدور الثاني لكأس العالم للأندية.
وسجل التونسي علي معلول هدف الأهلي الأول في الدقيقة 21، من علامة الجزاء، بعد احتساب لمسة يد على لاعب الاتحاد حسن كادش.
وقبل نهاية الشوط الأول، أهدر الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء تصدى لها محمد الشناوي في الدقيقة 45، بعدما احتسبت بسبب لمسة يد على مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم.
وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 59.
الشحات تلقى تمريرة من محمود عبد المنعم "كهربا" ونجح في تصويبها بشكل رائع على يسار الحارس المعيوف حارس الاتحاد.
وأعقبه إمام عاشور بتسجيل الهدف الثالث للفريق الأحمر في الدقيقة 62.
وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، وذلك بعد كرة مشتركة مع أحمد حجازي.
وسجل كريم بنزيما في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع، وذلك بعد أن ارتدت الكرة من القائم بعد رأسية أحمد حجازي وصوبها في المرمى.
بهذا الفوز، تأهل الأهلي لملاقاة فلومينينسي في نصف النهائي من كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل.