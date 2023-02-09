مترجم مدرب الأهلي ينتقد دعم الجماهير المغربية لريال مدريد على حساب ناديه
انتقد خالد الجوادي مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري، دعم عدد من الجماهير المغربية لفريق ريال مدريد أمام المارد الأحمر، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وحقق ريال مدريد انتصارًا عريضًا بنتيجة 4/1 على حساب الأهلي على ملعب مولاي عبدالله بالرباط، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ووجه الجوادي سهام نقده لجماهير المغرب التي شجعت ريال مدريد قائلا عبر منشور نشره بصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لم أبك بعد مباراة كرة قدم مثل اليوم، لأننا لم نستحق بهذا الأداء هذه النتيجة، حتى الدقيقة 91 النتيجة قريبة وفيه أمل نتعادل، مضيعين فرص محققة أمام أقوى فريق في العالم، بجد حسيت بقهرة صعبة جدا، وخصوصا أن احنا تعبنا واجتهدنا جدا الفترة الأخيرة، آسفين يا أهلاوية".
وأضاف: "ملحوظة.. إحنا لو بنلعب في مدريد نفسها مش هيتعمل فينا كدا من أول وصولنا الملعب والجمهور الشقيق بيشتمنا ويزوم علينا حتى في التسخين، نموذج لانبطاح الشعوب العربية والأخوة الوسطية الجميلة".
وتلقى مترجم الأهلي هجومًا شديدًا بسبب ذلك المنشور، ما اضطره إلى حذفه بعد نشره مباشرة.
وبسبب هذا المنشور يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي توقيع عقوبة على خالد معتز الجوادي مترجم مارسيل كولر، بسبب افتعال أزمة مع "الأشقاء المغاربة" وفق رؤية مجلس الأهلي.
وصعد ريال مدريد الإسباني للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب عقب فوزه 4 - 1 على الأهلي المصري، يوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة.
وضرب الريال موعدا في المباراة النهائية، يوم السبت القادم، مع الهلال السعودي الذي تغلب 3 - 2 على فلامنغو البرازيلي في مباراة الدور قبل النهائي للمسابقة يوم الثلاثاء.
في المقابل، سيلعب الأهلي مع فلامنغو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنفس اليوم.