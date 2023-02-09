مترجم مدرب الأهلي ينتقد دعم الجماهير المغربية لريال مدريد على حساب ناديه

وحقق ريال مدريد انتصارًا عريضًا بنتيجة 4/1 على حساب الأهلي على ملعب مولاي عبدالله بالرباط، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ووجه الجوادي سهام نقده لجماهير المغرب التي شجعت ريال مدريد قائلا عبر منشور نشره بصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لم أبك بعد مباراة كرة قدم مثل اليوم، لأننا لم نستحق بهذا الأداء هذه النتيجة، حتى الدقيقة 91 النتيجة قريبة وفيه أمل نتعادل، مضيعين فرص محققة أمام أقوى فريق في العالم، بجد حسيت بقهرة صعبة جدا، وخصوصا أن احنا تعبنا واجتهدنا جدا الفترة الأخيرة، آسفين يا أهلاوية".

وأضاف: "ملحوظة.. إحنا لو بنلعب في مدريد نفسها مش هيتعمل فينا كدا من أول وصولنا الملعب والجمهور الشقيق بيشتمنا ويزوم علينا حتى في التسخين، نموذج لانبطاح الشعوب العربية والأخوة الوسطية الجميلة".

وتلقى مترجم الأهلي هجومًا شديدًا بسبب ذلك المنشور، ما اضطره إلى حذفه بعد نشره مباشرة.

وبسبب هذا المنشور يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي توقيع عقوبة على خالد معتز الجوادي مترجم مارسيل كولر، بسبب افتعال أزمة مع "الأشقاء المغاربة" وفق رؤية مجلس الأهلي.