رسميا: غاريث ساوثغيت يرحل عن تدريب منتخب إنجلترا

أعلن غاريث ساوثغيت، استقالته من تدريب منتخب إنجلترا بعد الخروج من بطولة أمم أوروبا 2024، بعد ثماني سنوات من تقلده منصبه.

ويترك المدرب البالغ من العمر 53 عامًا منصبه بعد ثماني سنوات قضاها مع المنتخب الوطني، رغم انتهاء عقده في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال ساوثغيت في بيان: "كرجل إنجليزي فخور، كان شرفًا لي أن ألعب لإنجلترا، وأن أتولى تدريب إنجلترا. لقد كان ذلك يعني كل شيء بالنسبة لي، وقد أعطيته كل ما لدي".

أخبار ذات علاقة إسبانيا تقهر إنجلترا وتحصد لقب يورو 2024

وأضاف: "لكن حان الوقت للتغيير، وبدء فصل جديد.. المباراة النهائية يوم الأحد في برلين ضد إسبانيا كانت مباراتي الأخيرة كمدرب لإنجلترا".

وتابع: "انضممت إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عام 2011، عازمًا على تحسين كرة القدم الإنجليزية.. خلال تلك الفترة، بما في ذلك ثماني سنوات كمدرب لمنتخب إنجلترا، تلقيت الدعم من بعض الأشخاص الرائعين الذين وجهوا لي الشكر الجزيل".

وواصل: "لم يكن من الممكن أن يكون هناك أي شخص أفضل بجانبي من ستيف هولاند.. إنه أحد أكثر المدربين موهبة في جيله، وكان رائعًا".

وأكمل: "أتوجه بالشكر الخاص إلى طاقم العمل الذي قدم لي وللاعبين دعمًا غير محدود على مدار السنوات الثماني الماضية. لقد ألهمني عملهم الجاد والتزامهم كل يوم، وأنا ممتن جدًا لهم - الفريق الرائع الذي يقف وراء الفريق".

واختتم: "لدينا أفضل المشجعين في العالم، ودعمهم يعني الكثير بالنسبة لي. أنا من مشجعي إنجلترا، وسأظل كذلك دائمًا. شكرًا لك يا إنجلترا، على كل شيء."