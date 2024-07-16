logo
رياضة

رسميا: غاريث ساوثغيت يرحل عن تدريب منتخب إنجلترا

رسميا: غاريث ساوثغيت يرحل عن تدريب منتخب إنجلترا
غاريث ساوثغيت
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 10:28 ص

أعلن غاريث ساوثغيت، استقالته من تدريب منتخب إنجلترا بعد الخروج من بطولة أمم أوروبا 2024، بعد ثماني سنوات من تقلده منصبه.

ويترك المدرب البالغ من العمر 53 عامًا منصبه بعد ثماني سنوات قضاها مع المنتخب الوطني، رغم انتهاء عقده في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 

وقال ساوثغيت في بيان: "كرجل إنجليزي فخور، كان شرفًا لي أن ألعب لإنجلترا، وأن أتولى تدريب إنجلترا. لقد كان ذلك يعني كل شيء بالنسبة لي، وقد أعطيته كل ما لدي".

أخبار ذات علاقة

إسبانيا تقهر إنجلترا وتحصد لقب يورو 2024

 

وأضاف: "لكن حان الوقت للتغيير، وبدء فصل جديد.. المباراة النهائية يوم الأحد في برلين ضد إسبانيا كانت مباراتي الأخيرة كمدرب لإنجلترا".

وتابع: "انضممت إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عام 2011، عازمًا على تحسين كرة القدم الإنجليزية.. خلال تلك الفترة، بما في ذلك ثماني سنوات كمدرب لمنتخب إنجلترا، تلقيت الدعم من بعض الأشخاص الرائعين الذين وجهوا لي الشكر الجزيل".

وواصل: "لم يكن من الممكن أن يكون هناك أي شخص أفضل بجانبي من ستيف هولاند.. إنه أحد أكثر المدربين موهبة في جيله، وكان رائعًا".

وأكمل: "أتوجه بالشكر الخاص إلى طاقم العمل الذي قدم لي وللاعبين دعمًا غير محدود على مدار السنوات الثماني الماضية. لقد ألهمني عملهم الجاد والتزامهم كل يوم، وأنا ممتن جدًا لهم - الفريق الرائع الذي يقف وراء الفريق".

واختتم: "لدينا أفضل المشجعين في العالم، ودعمهم يعني الكثير بالنسبة لي. أنا من مشجعي إنجلترا، وسأظل كذلك دائمًا. شكرًا لك يا إنجلترا، على كل شيء."

 

إنجلترامنتخب إنجلترا

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC