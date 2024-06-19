وفاة مشجّعتين من جمهور الأهلي المصري في حادث مروري
نعى النادي الأهلي المصري إثنتين من مشجعيه بعد وفاتهما يوم الثلاثاء إثر حادث مرور تعرضتا له عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لحساب الدوري.
وقال النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي: "ينعى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب والإدارة التنفيذية ببالغ الحزن والأسى مشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح اللتين وافتهما المنية اليوم عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية إثر حادث أليم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته، ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان".
وعقب حضورهما المباراة التي فاز فيها الأهلي على الاتحاد، تعرضت نورهان ناصر ونرجس صلاح إلى حادث مرور في محيط ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك أثناء عبورهما الطريق.
وقالت مصادر إعلامية إن المشجعتين وكلتاهما في العشرين من العمر، تم نقلهما إلى مستشفى العامرية وايداعهما مشرحة العامرية، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة للتحقيق.