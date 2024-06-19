وفاة مشجّعتين من جمهور الأهلي المصري في حادث مروري

وعقب حضورهما المباراة التي فاز فيها الأهلي على الاتحاد، تعرضت نورهان ناصر ونرجس صلاح إلى حادث مرور في محيط ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك أثناء عبورهما الطريق.

وقالت مصادر إعلامية إن المشجعتين وكلتاهما في العشرين من العمر، تم نقلهما إلى مستشفى العامرية وايداعهما مشرحة العامرية، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة للتحقيق.