أعلن نادي الاتحاد السعودي، تعاقده رسميًا مع الفرنسي موسى ديابي جناح أستون فيلا، لينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي الاتحاد فيديو أعلن من خلاله التعاقد مع ديابي وكتب عليه: "الرحلة MD1927 في طريقها إلى الوجهة النهائية - على متنها نمر جديد"، في إشارة إلى التوقيع مع ديابي الذي كانت صورته على الطائرة.

ولم يكشف النادي الجداوي عن قيمة التعاقد، إلا أن تقارير صحفية قالت إن نادي الاتحاد سيدفع ما يقرب من 65 مليون دولار تقريبًا لصالح أستون فيلا، منها 25 مليون دولار مقدم.

فيما سيحصل موسى ديابي على 12 مليون دولار سنويًّا، خلال مدة عقده مع الاتحاد.

يذكر أن نادي الاتحاد أعلن في وقت سابق صفقة التعاقد مع الجزائري حسام عوار لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وسبق أن تعاقد الاتحاد مع الفرنسي لوران بلان لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو