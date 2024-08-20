يستعد الدوري السعودي لحدث هو الأحدث من نوعه في ملاعبه لو تمت بعض الصفقات على خير في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

فلقد سمعنا كثيرًا بشراكات بين الأخوة في الملاعب، وحتى بين الأب والابن بتولي الأول دور المدير الفني والثاني دور لاعب في صفوف الفريق.

توجد في الواقع أمثلة كثيرة على ذلك من بينها بالطبع تشيزاري مالديني وباولو مالديني في منتخب إيطاليا ودالي ودالي بليند في هولندا، وزيدان وأبناؤه في ريال مدريد وكرويف ونجله جوردي في برشلونة.

تتواجد تلك الأمثلة في الأيام الجارية بالفعل، وحدثت مع دييغو سيميوني ونجله جوليانو سيميوني في أتلتيكو مدريد وغيرهم، لكن كون الأب مدربًا لأحد الفرق والابن لاعبًا في فريق آخر فهذا أمر فيه ندرة نوعًا ما.

وعلى الرغم من ذلك فهو شيء قابل للتحقق في ظرف أيام بالدوري السعودي لو نجحت مساعي الهلال والنصر.

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النصر ومدير فني جديد

بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف في بطولة السوبر السعودي أمام الهلال، وجد النصر نفسه في معضلة، وخرجت بعض الأصوات تطالب برحيل المدرب لويس كاسترو المدير الفني الحالي للفريق.

وخرجت تقارير صحفية تؤكد أن النادي السعودي يريد الحصول على خدمات المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني السابق لبورتو، والذي ترك العمل مع الفريق نهاية الموسم الماضي.

يملك كونسيساو خبرة كبيرة؛ إذ يعمل كمدرب منذ سنوات ولديه معرفة بالمنطقة العربية حيث لعب للقادسية الإماراتي بين 2007 و2008، وقد يكون مدربًا مناسبًا للنصر لو تمت الصفقة.

الهلال وصفقة مهمة في الجناح

ارتبط الهلال خلال الساعات الماضية بواحدة من أهم صفقات سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن سعى بكل قوة لضم فرانشيسكو كونسيساو لاعب بورتو.

ولم يكن الهلال الفريق الوحيد الذي يريد ضم اللاعب؛ إذ سعى يوفنتوس للحصول على خدماته، وبحسب تقارير أخرى فالنصر أيضًا كان يريده.

حال تمت تلك الصفقة مع انضمام سيرجيو كونسيساو إلى النصر سيكون الهلال قد تحصل لنفسه على لاعب رائع على الجناح، وتحصل للدوري السعودي على منافسة من نوع خاص بين لاعب في صفوف الزعيم ومدرب لصالح العالمي.

نسل كونسيساو الكبير!

ربما تكون صدفة رائعة لو حدثت في الدوري السعودي، لكن سيرجيو كونسيساو رجل حرص منذ اليوم الأول لزواجه أن ينجب أبناء يلعبون كرة القدم.

يملك كونسيساو أربعة أبناء يلعبون في أماكن مختلفة من العالم، لعل أبرزهم هو فرانشيسكو كونسيساو، لكن هناك أيضًا رودريغو لاعب زيورخ السويسري، وسيرجيو لاعب أنورثوسيس القبرصي، بالإضافة إلى موسيس الذي ترك فريقه ليشوييس البرتغالي ويعد الآن لاعبًا حرًا.