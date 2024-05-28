مفاجأة مدوية.. الزمالك يفاوض حارس الأهلي المصري

وقالت قناة "إم بي سي مصر" إن إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تحركت مؤخرًا لجس نبض محمد الشناوي قائد النادي الأهلي لضمه في الموسم المقبل.

وقالت القناة إن الزمالك بدأ جس نبض الشناوي عن طريق وسطاء، ولكن رغبة قائد الأهلي البقاء داخل فريقه ولكن بشرط المشاركة أساسيًّا.

وأكدت القناة أن الشناوي على رادار الزمالك بسبب قصر قامة حارسي مرمى الفريق محمد عواد ومحمد صبحي، إذ تسعى الإدارة لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وأشارت القناة إلى أن إدارة الأهلي لن تمانع في رحيله إلى الدوري السعودي حال وصول عرض قوي، إذ كان يوجد اتفاق بين الأهلي والشناوي على تجديد عقده، بعد تجديد عقد حسين الشحات ليصبح الأعلى راتبًا في الفريق، ولكن بعد التعاقد مع إمام عاشور، أصبح هو الأعلى أجرًا داخل الأهلي، ولم يتم ترضية الشناوي كقائد للفريق.

وينتهي عقد الشناوي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.