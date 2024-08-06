كشف ريال مدريد، في بيان عبر موقعه الرسمي، عن تسلم وفد خاص من النادي مفتاح مدينة تشارلوت الأمريكية، خلال احتفالية أقيمت بمقر حكومة تشارلوت-مكلنبورغ.

وقال الموقع، إن إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، قام بتسلم مفتاح المدينة التي سيلعب "الميرنغي" على أرضها أول مباراة في تاريخها، في مباراة ودية أمام نظيره تشيلسي، سيختتم بها الفريق جولته المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبهم، قدّم مسؤولو ريال مدريد لمجلس المدينة مجسما لملعب "سانتياغو برنابيو" للتعبير عن امتنانهم للمبادرة من جانب مدينة تشارلوت.

وتواجد في الحفل، وفقا للبيان، لاعبون سابقون من ريال مدريد مثل روبرتو كارلوس وسانتياغو سولاري، وكان في استقبالهم دانتي أندرسون، القائم بأعمال عمدة مدينة شارلوت، الذي أعرب عن سعادته باستقبال الفريق الملكي في المدينة.

ويلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره تشيلسي، فجر الأربعاء، على ملعب "بنك أوف أمريكا" في الولايات المتحدة.

وخاض ريال مدريد مباراتين وديتين حتى الآن، ولم يفز بهما، إذ خسر الأولى أمام ميلان بهدف دون رد، قبل الهزيمة أمام برشلونة بهدفين لهدف.

في حين أن تشيلسي تعادل مع ريكسهام بهدفين لمثليهما، ثم خسر أمام سيلتيك بنتيجة 4-1، قبل فوزه على أمريكا بثلاثة أهداف دون رد، وأخيرًا سقط أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-2.