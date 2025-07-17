لماذا رفض الترجي التونسي مواجهة الأهلي المصري وديا قبل بداية الموسم؟

أثار موقف الترجي التونسي من خوض مباراة ودية إعدادية أمام الأهلي المصري في شهر يوليو الجاري خلال المعسكر التحضيري للفريقين استعدادا للموسم الجديد جدلا واسعا في أوساط الجماهير خصوصا بعد أن تم بالفعل التشاور حول مباراة بين بطلي الدوريين التونسي والمصري في مدينة عين دراهم التونسية.

ويحل الأهلي، بطل الدوري المصري، غدا الجمعة 18 يوليو في مدينة طبرقة التونسية (شمال غرب) لخوض معسكر تدريبي مغلق يمتد على 10 أيام ويجري خلاله الفريق 3 مباريات ودية أولها سيكون أمام النادي البنزرتي التونسي يوم 25 من الشهر الجاري.

واختار مدرب الأهلي خوسيه ريفييرو مدينة طبرقة على السواحل الشمالية الغربية لتونس لتكون محطة إعدادية أخيرة للفريق قبل بدء منافسات موسم 2025 ـ 2026.

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وفي الوقت نفسه أعلن الترجي أنه سيجري بداية من الاثنين 21 يوليو الجاري وحتى 26 من الشهر ذاته معسكرا إعداديا مغلقا في عين دراهم، المدينة المجاورة لطبرقة أين يجري الأهلي المصري بدوره معسكره الإعدادي في الفترة ذاتها.

وبعد الحديث عن مباراة ودية إعدادية كبرى بين الأهلي والترجي التونسي الفريقين اللذين التقيا أكثر من 20 مرة في دوري أبطال إفريقيا، تم التراجع عن تلك المواجهة لأسباب ظلت في البداية مجهولة.

الترجي الرياضي التونسي يخوض تربّصه التحضيري بمدينة عين دراهم استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد. ينطلق الترجي الرياضي... Posted by Espérance Sportive de Tunis on Thursday, July 17, 2025

ووفقا لمصادر خاصة، رفض مدرب الترجي التونسي ماهر الكنزاري إجراء مواجهة ودية ضد النادي الأهلي بسبب غياب أكثر من نصف الفريق عن بداية التحضيرات ومرور المجموعة بأزمة بدأت تتفاعل أكثر فأكثر بمقاطعة بعض اللاعبين للتدريبات.

وسجلت تدريبات الترجي غيابا مفاجئا لكل من يوسف بلايلي ويان ساس ورودريغو رودريغيز وروجر أهولو لأسباب مجهولة، بينما تغيب قائد الفريق ياسين مرياح بسبب الإصابة.

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وأعلن الترجي التونسي اليوم الخميس الدخول في معسكر تحضيري في مدينة عين دراهم خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 26 من الشهر الجاري وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

ويخوض الترجي مباراة ودية واحدة في معسكره ضد النادي المصري البوسعيدي يوم 27 يوليو بعد العودة من تربص عين دراهم.

وبجانب غياب عديد الركائز عن الفريق، وهو السبب الأول لرفض الترجي برمجة مباراة ودية ضد الأهلي، تأتي الالتزامات المبكرة والرسمية للفريق في الموسم الجديد وأولها نهائي كأس السوبر لتكون أحد الأسباب في عدم خوض اللقاء الودي.

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وقالت مصادر قريبة من الترجي إن الخوف من الإصابات بحكم التنافس الذي قد يطرأ على مواجهة الأهلي هو الذي دفع ماهر الكنزاري مدرب الفريق الأحمر والأصفر إلى اختيار مواجهة ودية أخرى ستجمع الفريق بالنادي المصري البورسعيدي.

ويجري الترجي غدا الجمعة أول مباراة ودية إعدادية أمام مستقبل المرسي في العاصمة تونس.

و يفتتح الترجي الموسم الرياضي الجديد يوم 3 أغسطس بنهائي كأس السوبر الذي سيجمعه بالفائز في المقابلة الفاصلة بين الملعب التونسي والاتحاد المنستيري بينما يخوض الجولة الأولى من دوري المحترفين يوم 9 أو 10 من الشهر ذاته.