حقق برايتون فوزا مثيرا وثمينا على مانشستر يونايتد (2 ـ 1) في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن وذلك بعد هدف قاتل سجله جواو بيدرو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد فوزه في الجولة الأولى بثلاثية على إيفرتون، نجح برايتون في الإطاحة بمانشستر يونايتد في مباراة مثيرة تكبد في أعقابها فريق الهولندي إريك تين هاغ الخسارة الأولى هذا الموسم.

وتقدم برايتون بهدف سجله داني ويلبيك مستغلا عرضية لعبها كاورو ميتوما من الجانب الأيسر لم يتعامل معها دفاع يونايتد بالصورة المثلى.

وأدرك أماد ديالو التعادل لصالح يونايتد بعد مرور ساعة من عمر المباراة بتسديدة غيرت اتجاهها إلى داخل مرمى جيسون ستيل.

وعندما بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل، أتى ضغط برايتون بثماره إذ وجد سيمون أدينغرا المساحة داخل المنطقة ولعب الكرة من فوق المدافعين لتصل إلى بيدرو غير المراقب الذي وضعها بضربة رأس داخل الشباك ليحقق فريقه ثاني انتصار هذا الموسم.

ورفع برايتون رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط بعد فوزه على فولهام في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي.