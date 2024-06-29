تغطية مباشرة.. مباراة سويسرا وإيطاليا في ثمن نهائي يورو 2024

يفتتح منتخبا سويسرا وإيطاليا مساء السبت منافسات الدور ثمن النهائي من كأس أمم أوروبا 2024 وذلك عندما يلتقيان على ملعب "أولمبيا ستايدن" في برلين.

ويسعى المنتخب الإيطالي، حامل لقب النسخة الأخيرة من اليورو إلى الاستمرار في حملته الناجحة حتى الآن للدفاع عن لقبه القاري، تقوده في ذلك خبرة مدربه لوتشيانو سباليتي وروح الشباب لدى لاعبيه، لكنه يصطدم بالمنتخب السويسري الذي لا يزال يقدم مستويات لافتة ويحافظ على مكانته كواحد من المنتخبات الطامحة للعب الأدوار الأولى في النهائيات.