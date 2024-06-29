تغطية مباشرة.. مباراة سويسرا وإيطاليا في ثمن نهائي يورو 2024
يفتتح منتخبا سويسرا وإيطاليا مساء السبت منافسات الدور ثمن النهائي من كأس أمم أوروبا 2024 وذلك عندما يلتقيان على ملعب "أولمبيا ستايدن" في برلين.
ويسعى المنتخب الإيطالي، حامل لقب النسخة الأخيرة من اليورو إلى الاستمرار في حملته الناجحة حتى الآن للدفاع عن لقبه القاري، تقوده في ذلك خبرة مدربه لوتشيانو سباليتي وروح الشباب لدى لاعبيه، لكنه يصطدم بالمنتخب السويسري الذي لا يزال يقدم مستويات لافتة ويحافظ على مكانته كواحد من المنتخبات الطامحة للعب الأدوار الأولى في النهائيات.
وتعول سويسرا على التشكيلة التالية في مباراة ثمن النهائي:
يان زومر وفابيان شير ومانويل أكانجي وريكاردو رودريغيز وفابيان ريدر ووريمو فرويلر وغرانيت تشاكا وميشيل أبيشير وروبن فارغاس ودان ندوي وبريل إمبولو
أما منتخب إيطاليا فيدخل ملعب "أولمبيا ستايدن" بالتشكيلة التالية:
جيانلويجي دوناروما وماتيو دارميان وأليساندرو باستوني و جيانلوكا مانشيني وجيوفاني دي لورينزو وبريان كريستانتي ونيكولو فاجيولي ونيكولو باريلا وفيدريكو كييزا وجيانلوكا سكاماكا وستيفان الشعراوي.
وخلال منافسات الدور الأول لعب منتخب سويسرا ضمن المجموعة الأولى مع البلد المستضيف ألمانيا وأنهى المجموعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط أما المنتخب الإيطالي فقد خاض الدور الأول في المجموعة الثانية وأنهى تلك المرحلة برصيد 4 نقاط.
وفي ما يلي تقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة سويسرا وإيطاليا في ثمن نهائي كأس أوروبا:
الدقيقة 1: الحكم البولندي سيمون مارشينياك يطلق صافرة انطلاق المباراة. منتخب سويسرا هو من يلعب ركلة البداية.
الدقيقة 2: ميشيل أبيشير ينطلق في دفاعات إيطاليا ويرسل كرة نحو المرمى لكنه يظفر بركلة ركنية لا تأتي بنتيجة.
الدقيقة 7: ستيفان الشعراوي وراء أول هجمة واعدة لمنتخب إيطاليا: يستلم كرة داخل المنطقة ولكن قبل التسديد نحو المرمى يبدو دفاع سويسرا جاهزا لإبعاد الخطر.
الدقيقة 13: ميشيل إبيشير يصنع الخطر من جديد لمنتخب سويسرا: يرسل توزيعة متقنة من كرة ثابتة لكن الحارس الإيطالي دوناروما كان يقضا.
الدقيقة 17: ستيفان الشعراوي من جديد أمام المرمى السويسري: يتلقى كرة من ركلة ركنية لكن تسديدته تجد الدفاع السوسري.
الدقيقة 23: أخطر الفرص منذ بداية المباراة لسويسرا، الشباك الإيطالية كانت قريبة من أن تهتز بعد هجمة متقنة بشكل رائع تصل إلى إمبولو الذي ينفرد بالحارس دوناروما ويرسل كرة موجهة لكن عملاق حراسة المرمى العالم يتصدى بشكل رائع. دوناروما يواصل إبداعاته في ملاعب يورو 2024.
الدقيقة 31: فابيان شار يرسخ سيطرة سويسرا وأفضليتها حتى الآن: يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع الإيطالي يتدخل قبل وصول الكرة لدوناروما.
الدقيقة 32: سويسرا تضغط بقوة ويبدو لاعبوها أكثر جاهزية في نصف الساعة الأول: ريكاردو رودريغيز يسدد كرة نحو مرمى إيطاليا لكن تصويبته أعلى من العارضة هذه المرة.