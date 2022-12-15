الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزيرة وشباب الأهلي بـ"رابطة المحترفين"
يستضيف ملعب نادي الجزيرة الإماراتي مساء اليوم الخميس، المواجهة التي تجمع بين فريقي الجزيرة وضيفه شباب الأهلي دبي في جولة الإياب لدور الثمانية من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين "كأس رابطة المحترفين".
وتقام اليوم الخميس، أيضا مواجهة أخرى تجمع بين النصر والظفرة في المرحلة نفسها.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة ضد شباب الأهلي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين في السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، بتوقيت الإمارات على ملعب (محمد بن زايد) بنادي الجزيرة.
وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق حازم عبد السلام وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي بجانب قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.
سيناريوهات التأهل
تقام مباراة الإياب بين الفريقين بعدما خاض الجزيرة وشباب الأهلي دبي لقاء الذهاب على ملعب الأخير يوم الأحد الماضي، وانتهى بالتعادل بنتيجة 2-2.
ويحتاج الجزيرة للفوز بأي نتيجة أو التعادل دون أهداف أو بنتيجة 1-1 للتأهل رسميا إلى نصف النهائي، بينما يحتاج شباب الأهلي دبي للفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2.
أسلحة الجزيرة
يسعى الجزيرة لحسم التأهل للدور نصف النهائي، خاصة أنه قطع خطوة مهمة بالتعادل خارج ملعبه أمام شباب الأهلي دبي بهذه النتيجة.
وقال الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الجزيرة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن الفاصل الزمني بين اللقاءين ليس كبيرا وبالتالي المواجهة ستزداد صعوبة وإثارة، خاصة أن لقاء الذهاب انتهى بهذه النتيجة.
وأوضح أن الفريقين يلعبان بأسلوب هجومي وهو أمر يجعل المباراة مفتوحة لجميع الاحتمالات.
ويعتمد الجزيرة على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الرحمن العامري وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الله إدريس وخليفة الحمادي وفيليب نوفاك وسالم راشد.
ويقود خط الوسط ثيولاني سيريرو وبجواره عبد الله رمضان وعمر تراوري مع ثلاثي خط الهجوم أشرف بن شرقي وعلي مبخوت وخلفان مبارك.
أوراق شباب الأهلي
يأمل فريق شباب الأهلي لتحقيق الفوز لحسم تأهله إلى نصف النهائي، خاصة أن المواجهة ضد الجزيرة ليست سهلة.
وقال البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن اللقاء سيكون صعبا، ولكن فريقه سيقاتل لتحقيق الفوز وحسم التأهل.
وأوضح أن فريقه لم يحقق النتيجة المطلوبة في لقاء الذهاب ولكنه يسعى لتحقيق نتيجة أفضل في مواجهة الإياب.
ويعتمد شباب الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى ماجد ناصر وأمامه الرباعي محمد مرزوق وجاسون ديناير وأحمد جميل وبدر ناصر في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أحمد نور الله وعزيزجون جانييف وأمامهما فيدريكو كارتابيا وعلى الأطراف حارب عبد الله وجويليرمي وإيجور جيسوس.
وقال طارق العشري مدرب نادي الشعب الإماراتي الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن النتيجة التي خرج بها لقاء الذهاب تفرض على الفريقين اللعب الهجومي لمحاولة تسجيل الأهداف.
وأوضح أن شباب الأهلي يضم بين صفوفه عناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق على رأسها جيسوس، بينما يبقى الجزيرة أحد الفرق التي تلعب كرة سريعة وهجومية.