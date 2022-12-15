الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزيرة وشباب الأهلي بـ"رابطة المحترفين"

يستضيف ملعب نادي الجزيرة الإماراتي مساء اليوم الخميس، المواجهة التي تجمع بين فريقي الجزيرة وضيفه شباب الأهلي دبي في جولة الإياب لدور الثمانية من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين "كأس رابطة المحترفين".

وتقام اليوم الخميس، أيضا مواجهة أخرى تجمع بين النصر والظفرة في المرحلة نفسها.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة ضد شباب الأهلي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين في السطور القادمة: