"لا أسمعكم"..كيف حوَّل كريستيانو رونالدو هتاف "ميسي" إلى كابوس على جمهور الرياض؟

تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في مباراة فريقه ضد الرياض مساء السبت في ختام الجولة الثالثة للدوري السعودي.

وقاد النجم المخضرم صاحب الـ 40 عاماً فريقه لتحقيق فوز عريض على حساب ضيفه الرياض بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأحرز رونالدو هدفين في خماسية النصر بعدما سجل مواطنه جواو فيليكس هدفين أيضاً بخلاف الجناح الفرنسي كينغلي كومان.

النصر أكمل انطلاقته الرائعة بفوز ثالث على التوالي وضعه على الصدارة بفارق الأهداف عن الاتحاد حامل اللقب قبل المواجهة التي تجمع بينهما في الجولة الرابعة.

استفزازات بطلها ميسي

رونالدو تعرض إلى موقف يبدو محرجاً بعد أن هتف مجموعة من مشجعي نادي الرياض باسم منافسه الأبرز في عالم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

هتافات جماهير الرياض كانت بقصد استفزاز رونالدو وترددت بقوة خلال المباراة لإخراج قائد النصر عن تركيزه.

ولا يخفى على المتابعين كون رونالدو وميسي تصارعا لفترة طويلة على الأفضلية في عالم كرة القدم، وحتى الآن يتنافسان على أرقام قياسية يطاردها اللاعبان في مسيرتهما.

رونالدو يرد في الملعب

تفاعل قائد النصر بأسلوب عملي مع هذه الهتافات ولم يرد بالكلام أو الإشارات على مشجعي الرياض.

رونالدو سجل هدفين في انتصار فريقه، ويبدو أن هذه الهتافات قد أشعلت حماس وشغف النجم البرتغالي الحاضر دائماً وقاتل حتى سجل الأهداف في مرمى الرياض.

رونالدو ذهب نحو الجماهير وقام بإشارة تعني أنه لا يسمع هذه الاستفزازات التي وجهها له جمهور الرياض.

سلاح رونالدو

يجيد النجم البرتغالي دائماً استخدام مثل هذه الأمور لصالحه وهو أحد أسرار نجاح رونالدو في مسيرته بخلاف أنها سلاح يهزم به منتقديه دائماً.

مع تقدم رونالدو في العمر وانتقادات إشراكه أساسياً في بطولة كأس أوروبا مع منتخب البرتغال في العام الماضي، كافح النجم البرتغالي مجدداً وقاد بلاده للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية ويتألق بشكل لافت في تصفيات كأس العالم.

الأمر ذاته في مشواره مع الأندية وآخرها النصر فاستفزازات جماهير الرياض كانت أحد مفاتيح تألق رونالدو وهز الشباك بخلاف حارس الرياض ميلان بوريان الذي وعد بإيقاف النجم البرتغالي ولكنه استقبل في النهاية خمسة أهداف من بينها ثنائية بتوقيع رونالدو.