كم دفع النصر السعودي للتخلص من أوتافيو؟

استقر البرتغالي أوتافيو مونتيرو على الرحيل من نادي النصر السعودي، فقد وافق على الانتقال لصفوف القادسية، في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما خرج من حسابات مواطنه جورجي جيسوس، المدير الفني لـ"العالمي".

وكان جيسوس استبعد أوتافيو من خياراته للموسم الجديد ولم يضمه إلى المباريات الودية التي شارك فيها، ولم يلعب في السوبر السعودي إضافة إلى انطلاقة دوري روشن أمام التعاون.

وبحسب آخر التقارير، فإن أوتافيو اتفق على توقيع مخالصة مالية مع النصر مقابل 11 مليون يورو من أجل إكمال انتقاله إلى القادسية، بعدما كان يطلب الحصول على 18 مليوناً، وهي مجموع رواتب العام الثالث من عقده مع الفريق العاصمي، ليقدم بذلك تنازلًا ماليًا كبيرًا للرحيل عن الفريق والبحث عن فرصة جديدة في دوري روشن.

وسافر اللاعب البرتغالي، البالغ من العمر 30 عاما، إلى الخبر للتوقيع رسميًا على عقده الجديد مع القادسية.

وسينضم أوتافيو إلى القادسية مقابل 28.5 مليون يورو "كرواتب للبرتغالي"، ومن المقرر أن يتم التوقيع على العقود، صباح اليوم السبت.

يذكر أن أوتافيو انضم إلى النصر في صيف 2023 قادمًا من بورتو البرتغالي بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وخاض مع الفريق 84 مباراة، سجل 12 هدفًا وأسهم في 16 أيضًا.