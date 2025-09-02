الأهلي لم يفز على الهلال 12-0.. مفاجأة مدوية وراء أغرب نتائج الكلاسيكو السعودي

كشف عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية عبدالإله النجيمي عن حقائق مثيرة في تاريخ الدوري السعودي والأندية التي لا تزال حتى الآن تنافس على البطولات والألقاب أو التي اضمحلت ولم يعد لها وجود في المشهد.

وخلال حضوره ضيفا أمس الاثنين على برنامج "في الصورة" الذي يقدمه عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية، تطرق عبد الإله النجيمي إلى فوز النادي الأهلي على الهلال في الدوري (12 ـ 0) في الستينيات من القرن الماضي.

ونالت تلك النتيجة التاريخية العريضة حظا واسعا من التفاعلات ولقيت صدى كبيرا في أوساط مشجعي الأهلي ومتابعي الدوري السعودي لكونها أثقل خسارة في تاريخ الكرة السعودية.

وتحدث عبد الإله النجيمي ليجيب تاريخيا عن تلك النتيجة قائلا إن الأهلي لم يفز أبدا على الهلال (12 ـ 0) وإنما كانت خاصة بمباراة أخرى.

وقال النجيمي ردّا على سؤال المديفر: "هذه النتيجة أخذت صدى كبير في فترة من الفترات، الأهلي لم يفز على الهلال (12 ـ 0) أبدا، الأهلي كان موجودا بالفعل (أهلي جدة) ولكن الهلال حينها لم يكن الهلال الحالي بل هو نادي الهلال البحري، الأمر كان يتعلق بناد آخر".

وأضاف: "المباراة دارات سنة 1968 وبعد شهر منها تم دمج نادي الهلال البحري مع 5 أندية أخرى وتم اتخاذ قرار بمنع اعتماد اسم واحد لأكثر من ناد، تم دمج الهلال البحري مع التسامي والطالب وأندية أخرى ليحمل الفريق اسم الربيع".

وكشف: "الفريق لم يعد موجودا الآن أو أنه يحمل اسما جديدا وهو نادي جدة، وبالتالي لم يفز الأهلي السعودي على الهلال السعودي أبدا بتلك النتيجة.

وأكد عبد الإله النجيمي أن أول مسابقة مكتملة في الكرة السعودية تعود إلى عام 1932، وحققها نادٍ لم يعد له وجود اليوم.

وعن بدايات الاعتراف الدولي، ذكر النجيمي أن أول خطاب رسمي أُرسل إلى فيفا كان في 18 مايو 1955، قبل تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.