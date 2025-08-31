صلاح ومرموش على رأس قائمة منتخب مصر.. وقرار مفاجئ بشأن نجم الأهلي

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة لخوض لقاءَي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه قبل 4 جولات من نهاية مشوار التصفيات.

وشهدت القائمة حضوراً للنجم محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وجناح ليفربول بجانب عمر مرموش نجم مانشستر سيتي بجانب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ورامي ربيعة مدافع العين الإماراتي.

وشهدت القائمة أيضاً استدعاء عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي لأول مرة بجانب عودة مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز ومحمد صبحي حارس مرمى الزمالك بعد غياب طويل.

وفاجأ حسام حسن المتابعين باستدعاء مروان عطية لاعب وسط الأهلي رغم غيابه عن مباريات فريقه لإجرائه جراحة الفتاق.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.