جيسوس يصدم نجم النصر السعودي بقرار الاستغناء عنه

اتخذ البرتغالي جورج جيسوس مدرب النصر السعودي قرارا رسميا بشأن مستقبل الحارس البرازيلي بينتو بالتخلي عنه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفق ما أوردته تقارير إخبارية قريبة من الفريق.

وكشف الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي أن جيسوس أبلغ بينتو بعدم استمراره مع النصر وعدم حاجة الفريق له في الموسم الجديد وذلك في أعقاب أدائه المثير للجدل في مباراتي النصر في كأس السوبر السعودي الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن بينتو، الذي انضم للنصر السعودي في أغسطس 2024 قادما من نادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي سيكون خارج أسوار ملعب الأول بارك في الأيام المقبلة بعد اتخاذ قرار حول عدم حاجة الفريق له.

وبجانب موقف المدرب جورج جيسوس السلبي تجاه الحارس البالغ من العمر 26 عاما في أعقاب خسارة نهائي كأس السوبر السبت الماضي أمام الأهلي، كان للأسطورة كريستيانو رونالدو قائد النصر دور هام في اتخاذ إدارة النصر قرارا حاسما بشأن مستقبل بينتو في الفريق.

ولم تمر سوى أيام قليلة على نهائي كأس السوبر بين الأهلي والنصر، والذي حسمه رفاق رياض محرز بركلات الترجيح (5 ـ 3) بعد التعادل (2 ـ 2) في المباراة، حتى تصاعدت موجة الغضب والانتقادات في أوساط جماهير النصر تجاه بينتو الذي خرج في ثوب المتسبب الأول في الخسارة.

وظهر بينتو بأداء ضعيف ومثير للانتقادات إذ تسبب في هدف التعادل (2 ـ 2) للأهلي كما أنه لم يتصد ولو لركلة ترجيحية واحدة على عكس الحارس ميندي من الأهلي الذي تصدى لركلة الخيبري ووضع فريقه على منصة التتويج.

وراجت معلومات حول حالة من الغضب التي انتابت رونالدو عقب الخسارة تجاه الحارس البرازيلي الذي حصل على أسوأ تقييم في النهائي (5 /10) قبل أن تطاله انتقادات جورج جيسوس ويعلمه بأنه سيرحل عن صفوف الفريق.

ولم تشر المصادر القريبة من النصر عن موعد فك الارتباط مع بينتو الذي ينتهي عقده مع الفريق في 30 يونيو 2028، لكنها أكدت أن مسألة رحيله عن النصر في ميركاتو الصيف الجاري بات أمرا لا يقبل الشك.

ولعب بينتو خلال موسم 2024 ـ 2025 مع النصر 51 مباراة ولم يتوج بأي لقب وكان أفضل إنجاز له الوصول لنهائي كأس السوبر السعودي وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا.