تعيين حكم فرنسي لنهائي "يورو 2024" بين إسبانيا وإنجلترا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الفرنسي فرانسيس ليتيكسير حكما لنهائي بطولة "يورو 2024"، الذي سيجمع منتخبي إسبانيا وإنجلترا.

وتقام المباراة النهائية لبطولة يورو 2024، بين إسبانيا ضد إنجلترا، في العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبي ببرلين.

إسبانيا التي تخطت جورجيا في دور الـ16، والمنتخب الألماني المستضيف في ربع النهائي، كانت على موعد مع اختبار صعب في نصف النهائي أمام فرنسا، لكنّها نجحت في الفوز (2-1)، يوم الثلاثاء.

وبالنتيجة نفسها خطف الإنجليز بطاقة النهائي من المنتخب الهولندي بفضل هدف قاتل من البديل أولي واتكينز في الدقيقة 91.

وقبل هولندا، أقصت إنجلترا منتخب سويسرا من ربع النهائي، وقبل كان الدور على سلوفينيا في دور الـ16.

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وقال يويفا في بيانه، إن الحكم الفرنسي البالغ من العمر 35 عامًا، والذي أصبح حكمًا دوليًا منذ عام 2017، أدار بالفعل 65 مباراة رسمية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مسيرته، وفي بطولة يورو هذا العام، أدار 3 مباريات خلال منافسات دور المجموعات، بما في ذلك إسبانيا وجورجيا والدنمارك وصربيا وكرواتيا وألبانيا، وكان حكمًا رابعًا في المباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا في ميونخ.

وفي الموسم الماضي، تولى ليتيكسير مسؤولية إدارة عشر مباريات تابعة لبطولات الأندية الأوروبية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وكان الحكم الرابع في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين بروسيا دورتموند وريال مدريد على ملعب ويمبلي، كما كان حكمًا لكأس السوبر الأوروبي 2023 بين مانشستر سيتي وإشبيلية.

وسينضم إلى فرانسيس ليتيكسير في نهائي يوم الأحد، المساعدان الفرنسيان سيريل موغنييه ومهدي رحموني، بينما سيكون سيمون مارشينياك (بولندا) حكمًا رابعًا. وتم تكليف جيروم بريسارد (فرنسا) بدور حكم الفيديو المساعد (VAR) بمساعدة ويلي ديلغاد (فرنسا) وبدعم من ماسيميليانو إيراتي (إيطاليا)، ويكتمل الفريق بتواجد بتوماسز ليستكيويتش (بولندا) كحكم مساعد احتياطي.