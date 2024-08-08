كشفت تقارير إخبارية ألمانية أن المدرب الجديد لبرشلونة هانسي فليك عثر أخيرا على اللاعب الذي بإمكانه تعويض ضياع صفقة مهاجم أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز الذي بات حلوله بالفريق الكتالوني خلال الصيف الجاري أمرا أشبه بالمستحيل.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن هانسي فليك عاد ليفتّش مدونته القديمة حينما كان مدربا لبايرن ميونخ الألماني، قبل أن يأتي بخبر قد يسعد مسؤولي برشلونة وفي مقدمتهم المدير الرياضي ديكو.

وتابع التقرير أن المدرب الألماني وجد في الدولي الفرنسي، كينغسلاي كومان مهاجم بايرن ميونخ، البديل الأمثل الذي يمكنه أن يؤدي دورا كان سيضطلع به نيكو ويليامز في حال لم تسقط صفقة انتقاله إلى ملعب كامب نو بعد إعلانه مواصلة تجربته مع بيلباو.

وما يزيد في حظوظ البارسا للفوز بالصفقة أن بايرن ميونخ، لا يمانع رحيل كينغسلاي كومان، خلال فترة الانتقالات الحالية، كما أن مدربه السابق هانسي فليك أكثر من يعرف قدرات الدولي الفرنسي الذي لم يلعب كثيرا مع الفريق البافاري تحت قيادة توماس توخيل في موسم 2023 ـ 2024، بينما لا يزال وضعه متقلبا مع البلجيكي فينسنت كومباني.

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وتجعل كل هذه المعطيات خروج كينغسلاي كومان من البايرن أمرا واردا بشدة، في ظل سعي فريقه إلى التخلي عنه إما لنادي برشلونة، أو إلى باريس سان جيرمان فريقه السابق.

ولعب كومان (28 عاما) موسم 2013 ـ 2014 مع باريس سان جيرمان قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في 2014.

وفي موسم 2015 ـ 2016 تمت إعارته لبايرن ميونخ مع أحقية الشراء، وهو ما حصل في 2017، حيث أصبح بشكل نهائي على ذمة البايرن وتوج معه بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في 2020.