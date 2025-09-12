رقم ضخم.. كم كسب النصر السعودي من بيع محترفيه؟

أنهى نادي النصر السعودي فترة الانتقالات الصيفية وسط عدة تغييرات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم من أجل العودة إلى سكة البطولات.

ورحل عن صفوف النصر لاعبه الإسباني إيمريك لابورت في الساعات الماضية إلى نادي أتلتيك بلباو بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعار نادي النصر لاعبه الكولومبي جون دوران إلى فنربخشة التركي بجانب رحيل لاعبه البرتغالي أوتافيو إلى نادي القادسية السعودي.

وكشف الإعلامي متعب الهزاع في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس عن الأرباح المالية التي حققها نادي النصر من بيع لاعبيه الأجانب.

وقال الهزاع:"يا ليت أندية دوري روشن تعمل مثل نادي النصر في بيع عقود لاعبيها أو إعارتهم".

وأضاف:"النصر باع عقد لابورت مقابل 17.5 مليون يورو بجانب عقد سيكو فوفانا مقابل 20 مليون يورو كما رحل أندرسون تاليسكا مقابل 15 مليون يورو بجانب إعارة دوران مقابل 16 مليون يورو".

وبحسب هذه التغريدة فإن النصر جنى 68.5 مليون يورو مقابل بيع لاعبيه الأجانب الذين رحلوا عن صفوفه مؤخراً.