مفاجأة مدوية في قضية الشيبي وحسين الشحات
اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن قرار نظيره المصري بإيقاف المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز "غير قانوني".
ولجأ الشيبي للقضاء المصري وحصل على حكم بحبس الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بينما قرر الاتحاد المصري معاقبة الشيبي بالإيقاف لمدة 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه؛ نتيجة لجوئه للقضاء المدني في واقعة رياضية.
ونشر موقع "البطولة" المغربي تقريرًا قال فيه إن الفيفا أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم ببطلان قرار إيقاف الشيبي، بسبب لجوء اللاعب للقضاء المدني ضد حسين الشحات مهاجم النادي الأهلي.
وأشار الموقع إلى أن القرار صدر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وسيتم إعلام الأطراف المعنية بالقضية.
ومن المرتقب أن يصدر الاتحاد المصري قرارا برفع العقوبة نهائيًا عن الشيبي بعد ساعات، بعد الإجراء المتخذ من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم رفع الإيقاف عن المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، "مؤقتًا"، يوم الأربعاء، بعد تقدمه باستئناف ضد العقوبة.
وقضت محكمة جنح مدينة نصر، يوم 30 مايو الماضي، بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي، في الدعوى القضائية التي حركها ضده المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
واتهم "الشيبي" لاعب الأهلي بالإهانة، والضرب، والسب والقذف، خلال واقعة صفعه على وجهه عقب لقاء الأهلي وبيراميدز، يوم 23 يوليو 2023 بالدوري المصري.
وأصدرت المحكمة قرارًا بمنع حسين الشحات من مزاولة أي نشاط رياضي تابع للهيئات الإدارية لمدة 5 أعوام مقبلة.