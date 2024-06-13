مفاجأة مدوية في قضية الشيبي وحسين الشحات

ولجأ الشيبي للقضاء المصري وحصل على حكم بحبس الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بينما قرر الاتحاد المصري معاقبة الشيبي بالإيقاف لمدة 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه؛ نتيجة لجوئه للقضاء المدني في واقعة رياضية.

ونشر موقع "البطولة" المغربي تقريرًا قال فيه إن الفيفا أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم ببطلان قرار إيقاف الشيبي، بسبب لجوء اللاعب للقضاء المدني ضد حسين الشحات مهاجم النادي الأهلي.

وأشار الموقع إلى أن القرار صدر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وسيتم إعلام الأطراف المعنية بالقضية.

ومن المرتقب أن يصدر الاتحاد المصري قرارا برفع العقوبة نهائيًا عن الشيبي بعد ساعات، بعد الإجراء المتخذ من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم رفع الإيقاف عن المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، "مؤقتًا"، يوم الأربعاء، بعد تقدمه باستئناف ضد العقوبة.