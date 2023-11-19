ساديو ماني يحتفل بمباراته الـ100 مع السنغال بهدفين في تصفيات كأس العالم

واختتم ماني، والذي خاض أولى مبارياته الدولية في 2012، التسجيل من علامة الجزاء بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني قبل أن يخرج في الدقيقة 63 لتجنب إصابته بالإرهاق قبل مواجهة توجو في المباراة المقبلة بالتصفيات يوم الثلاثاء.

وتسعى السنغال للتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي وتلعب في المجموعة الثانية السهلة نسبيا وتعتبر فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منافسيها.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك وأمريكا.

وتصدرت جنوب أفريقيا مجموعتها الثالثة بعدما تقدمت مبكرا في النتيجة لكنها بذلت مجهودا كبيرا لحسم الفوز على حساب بنين.

وتقدمت جنوب أفريقيا في الدقيقة الثانية بهدف سجله بيرسي تاو قبل أن يجعل خوليسو موداو النتيجة 2-صفر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل ستيف موني هدف الفريق للزائر في الدقيقة 69.

وهز تشارلز ممومبوا الشباك في مباراته الأولى مع تنزانيا في الفوز على النيجر في مراكش بالمغرب ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وأطلق ممومبوا تسديدة قوية غيرت اتجاهها إلى داخل الشباك ليعزز حظوظه في الانضمام لتشكيلة منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي تقام يناير المقبل في ساحل العاج.

والنيجر واحدة من 19 دولة أفريقية تخوض مبارياتها المقررة على ملعبها في أرض محايدة بسبب سوء حالة المنشآت أو مخاوف أمنية.