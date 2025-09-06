logo
رياضة

"زهقتني من بنتي يا أخي".. رد صاعق من محمد صلاح على مشجع طلب صورة معه (فيديو)

"زهقتني من بنتي يا أخي".. رد صاعق من محمد صلاح على مشجع طلب صورة معه (فيديو)
محمد صلاح في تدريبات منتخب مصرالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 11:55 ص

بدا محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، منزعجا للغاية من إلحاح أحد المشجعين على التقاط صورة معه، عقب مواجهة الفراعنة وإثيوبيا، التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة.

وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز منتخب مصر على إثيوبيا "2-0" في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أخبار ذات علاقة

محمد صلاح

بهدفه في مرمى إثيوبيا.. محمد صلاح يحقق رقما غير مسبوق مع منتخب مصر

  

أخبار ذات علاقة

محمد صلاح بقميص ليفربول

ليفربول يستهدف ضم خليفة محمد صلاح

 

وحصل منتخب مصر على ركلتي جزاء في اللقاء، فقد تمكن صلاح من تسجيل الأولى، والثانية انبرى لها عمر مرموش وسجلها بنجاح.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا لكأس العالم، بينما توجد إثيوبيا بالمركز الخامس، برصيد 6 نقاط.

أخبار ذات علاقة

محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

مصير غريب.. ماذا حدث لـ 3 نجوم حاول ليفربول التعاقد معهم بدلا من محمد صلاح؟

 

ويحتاج منتخب مصر إلى التعادل على الأقل في مباراته المقبلة أمام بوركينا فاسو من أجل التأهل رسميًا إلى مونديال 2026.

وحرص صلاح على الوقوف والتقاط الصورة مع المشجعين والتوقيع لهم على القمصان، ولكن كان هناك أحد المشجعين ظل يردد ويكرر: "وحياة مكة (ابنتك) يا صلاح لأخذ صورة معاك"، وما كان من صلاح إلا انفجر في وجهه، قائلا: "زهقتني من مكة يا أخي".

 

 

وارتفع رصيد صلاح، على صعيد تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إلى 7 أهداف، إذ يحتل المركز الثاني خلف لاعب الغابون دينيس بوانغا، الذي يتصدر بـ8 أهداف، بعدما سجل هاتريك في الجولة نفسها ضد سيشل.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC