"زهقتني من بنتي يا أخي".. رد صاعق من محمد صلاح على مشجع طلب صورة معه (فيديو)

بدا محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، منزعجا للغاية من إلحاح أحد المشجعين على التقاط صورة معه، عقب مواجهة الفراعنة وإثيوبيا، التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة.

وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز منتخب مصر على إثيوبيا "2-0" في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحصل منتخب مصر على ركلتي جزاء في اللقاء، فقد تمكن صلاح من تسجيل الأولى، والثانية انبرى لها عمر مرموش وسجلها بنجاح.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا لكأس العالم، بينما توجد إثيوبيا بالمركز الخامس، برصيد 6 نقاط.

ويحتاج منتخب مصر إلى التعادل على الأقل في مباراته المقبلة أمام بوركينا فاسو من أجل التأهل رسميًا إلى مونديال 2026.

وحرص صلاح على الوقوف والتقاط الصورة مع المشجعين والتوقيع لهم على القمصان، ولكن كان هناك أحد المشجعين ظل يردد ويكرر: "وحياة مكة (ابنتك) يا صلاح لأخذ صورة معاك"، وما كان من صلاح إلا انفجر في وجهه، قائلا: "زهقتني من مكة يا أخي".

وارتفع رصيد صلاح، على صعيد تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إلى 7 أهداف، إذ يحتل المركز الثاني خلف لاعب الغابون دينيس بوانغا، الذي يتصدر بـ8 أهداف، بعدما سجل هاتريك في الجولة نفسها ضد سيشل.