كريم بنزيما يتخلى عن ضمادة اليد الشهيرة أخيرًا (صورة)

الاعتزال الدولي

وقبل أيام أعلن كريم بنزيما اعتزاله اللعب على المستوى الدولي بشكل رسمي.

وكتب بنزيما عبر موقع "تويتر": "لقد بذلت الجهد والأخطاء التي ارتكبت حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك! لقد كتبت قصتي، وتنتهي قصتنا".

واستدعى ديدييه ديشان بنزيما إلى قائمة فرنسا لكأس العالم 2022، لكن المهاجم المخضرم تعرض للإصابة وغادر بسببها معسكر الديوك، لكن ديشان رفض استدعاءه مجددًا رغم تعافيه من الإصابة.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن بنزيما لعب 97 مباراة مع منتخب فرنسا سجل فيها 37 هدفًا وصنع 20، ونال معه لقب دوري الأمم الأوروبية.

وخاض بنزيما أول مباراة مع منتخب فرنسا في مارس 2007 مع المدرب ريمون دومينيك، وكان بنزيما يبلغ من العمر 19 عامًا و3 أشهر حينها.

وكانت آخر مباراة خاضها بنزيما مع فرنسا في يونيو الماضي في الخسارة 0/1 أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.