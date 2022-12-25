كريم بنزيما يتخلى عن ضمادة اليد الشهيرة أخيرًا (صورة)
تخلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد عن ضمادة اليد الشهيرة التي كان يرتديها أثناء المباريات.
وظهر كريم بنزيما دون الضمادة الشهيرة في مباراة ريال مدريد الودية أمام خيتافي استعدادًا لاستئناف الدوري الإسباني بعد فترة توقف بسبب كأس العالم 2022.
ولعدة سنوات كان بنزيما يشارك في المباريات وهو يرتدي ضمادة بيضاء تلف يده اليمنى.
وسبب ارتداء بنزيما للضمادة هو معاناته من كسر في الإصبع الأصغر، خلال مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني عام 2019.
وكانت الإصابة بعد كرة مشتركة بين بنزيما ومارك بارترا مدافع ريال بيتيس، ما أدى لكسر إصبع بنزيما.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد يوم الجمعة 30 ديسمبر في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، ثم سيلاقي ريال مدريد منافسه كاسيرينيو في دور الـ32 من كأس إسبانيا.
ويملك ريال مدريد 35 نقطة من 14 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويتأخر بنقطتين عن المتصدر برشلونة.
وسجل بنزيما الموسم الحالي 7 أهداف وصنع هدفًا في 15 مباراة مع ريال مدريد.
الاعتزال الدولي
وقبل أيام أعلن كريم بنزيما اعتزاله اللعب على المستوى الدولي بشكل رسمي.
وكتب بنزيما عبر موقع "تويتر": "لقد بذلت الجهد والأخطاء التي ارتكبت حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك! لقد كتبت قصتي، وتنتهي قصتنا".
واستدعى ديدييه ديشان بنزيما إلى قائمة فرنسا لكأس العالم 2022، لكن المهاجم المخضرم تعرض للإصابة وغادر بسببها معسكر الديوك، لكن ديشان رفض استدعاءه مجددًا رغم تعافيه من الإصابة.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن بنزيما لعب 97 مباراة مع منتخب فرنسا سجل فيها 37 هدفًا وصنع 20، ونال معه لقب دوري الأمم الأوروبية.
وخاض بنزيما أول مباراة مع منتخب فرنسا في مارس 2007 مع المدرب ريمون دومينيك، وكان بنزيما يبلغ من العمر 19 عامًا و3 أشهر حينها.
وكانت آخر مباراة خاضها بنزيما مع فرنسا في يونيو الماضي في الخسارة 0/1 أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.