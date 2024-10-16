صفقة إنقاذ.. "عائق وحيد" أمام انتقال نجم النصر السعودي إلى ريال مدريد

دخل الإسباني إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر السعودي، دائرة اهتمام عملاق الدوري الإسباني ريال مدريد، لضمه في فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "ذا أتليتك" فإن مسؤولي ريال مدريد يتطلعون إلى تعزيز مركز قلب الدفاع، وقد زادت احتمالية التعاقد مع مدافع جديد في يناير القادم.

وأعطى المدرب كارلو أنشيلوتي الضوء الأخضر للتعاقد مع مدافع النصر إيمريك لابورت، ولكن بشرط إنهاء عقده مع الفريق السعودي أولا.

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ويجب على اللاعب الإسباني الآن أن يقنع النصر قبل التوقيع مع ريال مدريد، لأن الفريق الملكي غير مستعد لدفع أي تعويضات مقابل انتقاله.

ويتقاضى لابورت، البالغ من العمر 30 عاما، حاليًا نحو 24 مليون يورو سنويًا في المملكة العربية السعودية، ويتبقى عامان في عقده مع النصر.

وترفض حاليًا إدارة النصر قبول أي مقترحات بشأن لاعبها، بعد استثمار 27 مليون يورو في اللاعب الذي انتقل إليه من مانشستر سيتي في صيف 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني وضعت أسماء العديد من اللاعبين الآخرين في هذا المركز، أبرزهم كاستيلو لوكيبا وفيتور ريس.

ويعاني ريال مدريد في خط الدفاع، وأصبح مطالباً بتدعيم صفوفه بسبب تعرض بعض لاعبيه للإصابات آخرهم داني كارفاخال.

ولا يتبقى حاليًا سوى لوكاس فاسكيز فقط في صفوف الفريق بجوار أنتونيو روديغرـ وميندي وميليتاو وفي حالة غياب أي منهم سيتعرض الفريق لهزة كبيرة.