كونتي يحقق إنجازا فرديا تاريخيا في الدوري الإيطالي

دخل أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، تاريخ الدوري الإيطالي بعدما حقق مع فريقه لقب البطولة بشكل رسمي، مساء أمس الجمعة، بعد منافسة شرسة مع إنتر ميلان.

وانتزع نابولي لقب الدوري الإيطالي بعدما تغلب 2-صفر على ضيفه كالياري في الجولة الأخيرة من المسابقة، مستفيدا من هدفين سجلهما سكوت مكتوميناي وروميلو لوكاكو.

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وشهدت الجولة أيضا فوز إنتر ميلان صاحب المركز الثاني 2-صفر على مضيفه كومو، مستفيدا من هدفين سجلهما ستيفان دي فري وخواكين كوريا.

وأنهى نابولي الموسم برصيد 82 نقطة في المركز الأول، بينما أحرز إنتر، المتوج باللقب في الموسم الماضي، المركز الثاني برصيد 81 نقطة.

وكان التتويج بالنسبة للمدرب أنطونيو كونتي بمثابة علامة فارقة أخرى في مسيرته، بإحراز لقب الدوري الإيطالي مع ثلاثة فرق مختلفة؛ إذ حقق هذا الإنجاز مع يوفنتوس وإنتر.

كما إنها المرة السادسة التي يحقق فيها كونتي بطولة الدوري المحلي، في مسيرته كمدرب، بعدما سبق وأن نال لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

وقال كونتي للصحفيين: "حدث هذا مجددا، وهو أمر رائع. عندما وصلنا إلى الملعب، كان الدخول صعبا للغاية، ولا أعرف عدد من حضروا. راودتني فكرة بسيطة: إذا خذلنا هؤلاء الأشخاص، فسيكون هذا أمرا نحمله على عاتقنا لوقت طويل".

وغاب كونتي عن مقاعد البدلاء بسبب الإيقاف، لكن الفريق أنجز المهمة عبر مباراة الأمس.

وأضاف كونتي: "كل التقدير للاعبين، الفوز في نابولي صعب، هؤلاء اللاعبون حققوا هذا للمرة الثانية (خلال آخر ثلاثة أعوام). هم لاعبون جادون، لا يمكن ترك فريق يلعب دائما للفوز".