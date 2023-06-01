الترتيب النهائي للدوري السعودي موسم 2022-2023

وسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 73، قبل أن يضيف هيلدر كوستا الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكان اتحاد جدة قد ضمن التتويج باللقب في الجولة الماضية، وأنهى الموسم في المركز الأول برصيد 72 نقطة، فيما أنهى الطائي الموسم في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.