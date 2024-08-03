أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم السبت رسميًا تعاقده مع المهاجم الدولي النرويجي ألكسندر سورلوث حتى يونيو 2028 قادمًا من نادي فياريال.

ورحب أتلتيكو مدريد، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" بنجمه الجديد البالغ من العمر 28 عامًا والذي تألق بشكل لافت خلال الموسم الماضي في صفوف فياريال.

ولم يكشف أتلتيكو عن التفاصيل المالية للصفقة لكن تقارير صحفية إسبانية قالت إن فياريال حصل على نحو 35 مليون يورو مقابل التفريط في نجمه الذي كان عقده يستمر حتى يونيو 2028.

ويملك المهاجم الذي يلقبه كثيرون بأنه "هالاند ثانٍ" في منتخب النرويج، إمكانيات كروية لافتة، ففي مايو الماضي صنع سورلوث الحدث في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني بعدما وقع على أربعة أهداف كاملة (سوبر هاتريك) في شباك ريال مدريد، في 56 دقيقة من مواجهة الجولة 37 من الدوري.

وخرج المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا، في ذلك الوقت بطلًا للجولة، عندما سجل أكبر حصيلة من الأهداف في مباراة واحدة في شباك الفريق الملكي خلال الموسم الجاري، كما أصبح ضمن قائمة محدودة تضم 11 لاعبًا سجلوا 4 أهداف في مباراة واحدة ضد ريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني.

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وقبل انتقاله لأتلتيكو مدريد حتى يونيو 2024، لعب سورلوث مع فياريال وريال سوسيداد ولايبزيغ الألماني.

ويعد ألكسندر سورلوث أحد ركائز المنتخب النرويجي مع النجم هالاند، حيث خاض 54 مباراة وسجل 18 هدفًا منذ بداياته الدولية في العام 2016.