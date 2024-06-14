الهلال يحسم مصير ماتيوس بيريرا
توصل نادي الهلال السعودي، إلى اتفاق مع فريق كروزيرو، بشأن ماتيوس بيريرا، لاعب الفريق المعار إلى النادي البرازيلي، بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.
وبحسب ما كشف عنه الصحفي الإيطالي "رودى غاليتي"، فإن مسؤولي كروزيرو توصلوا لاتفاق مع الهلال لانتقال بيريرا لصفوف النادي البرازيلي بشكل دائم.
وشدد غاليتي الذي يعمل في "سكاي سبورتي" على أنه تم الانتهاء بالفعل من الاتفاق بين الطرفين، وسيوقع كروزيرو عقدًا جديدًا مع اللاعب حتى عام 2026.
وكان بيريرا قد حسم مستقبله عقب مباراة فريقه كروزيرو ضد كويابا في الدوري البرازيلي، إذ صرح لشبكة "ge.globo" قائلا: "الأمر لم يحسم بشكل رسمي، ولكنني سأبقى مع كروزيرو حتى 2026".
وذكرت تقارير أخرى أن نادي الهلال اتفق مع النادي البرازيلي على شراء عقد ماتيوس بيريرا مقابل 7 مليون يورو.
وأعير اللاعب ماتيوس بيريرا، والبالغ من العمر 28 عامًا من الهلال، لصفوف كروزيرو في الصيف الماضي وحتى نهاية يونيو الجاري.