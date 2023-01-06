الأرجنتيني مارسيلو غالاردو مدربا لفريق "موسم الرياض" ضد باريس سان جيرمان

وستقام مباراة تجمع بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الخميس 19 يناير/كانون الثاني الحالي على ملعب مرسول بارك معقل نادي النصر بحضور حوالي 30 ألف مشجع بالمدرجات.

ومن المؤكد أن المباراة سيتم نقلها على شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية المفتوحة SD والمشفرة HD على أقمار النايل سات والعرب سات.

وتمتلك قنوات SSC السعودية الرياضية حقوق بث جميع الفعاليات الرياضية المقامة بالمملكة السعودية بالسنوات الأخيرة وستعلن خلال أيام عن نقلها للمباراة رسمياً.