الأرجنتيني مارسيلو غالاردو مدربا لفريق "موسم الرياض" ضد باريس سان جيرمان
كشف تركي آل الشيخ المُستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية للسعودية عن أن الأرجنتيني مارسيلو غالاردو المدير الفني السابق لريفر بليت سيكون مدربا لفريق موسم الرياض ضمن باريس سان جيرمان.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في تويتر "المدرب الكبير مارسيلو غالاردو الحاصل على كأس ليبرتادوريس مرتين... مدرب فريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان".
ونشر آل الشيخ فيديو للمدير الفني الأرجنتيني يتحدث فيه لموقع SportsCenter وجاء فيه "قنبلة! غالاردو يعود للتدريب مرة أخرى! سيكون المدرب لموسم الرياض يوم 19 يناير ضد باريس سان جيرمان. سيكون فريقًا مكونًا من لاعبين من الهلال والنصر: هل سيواجه كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الجديد غريمه التقليدي ليونيل ميسي؟".
وستقام مباراة تجمع بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الخميس 19 يناير/كانون الثاني الحالي على ملعب مرسول بارك معقل نادي النصر بحضور حوالي 30 ألف مشجع بالمدرجات.
ومن المؤكد أن المباراة سيتم نقلها على شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية المفتوحة SD والمشفرة HD على أقمار النايل سات والعرب سات.
وتمتلك قنوات SSC السعودية الرياضية حقوق بث جميع الفعاليات الرياضية المقامة بالمملكة السعودية بالسنوات الأخيرة وستعلن خلال أيام عن نقلها للمباراة رسمياً.
وحقق غالاردو الذي بدأ التدريب في عام 2011 بطولة الدوري الأرجنتيني مرة مع ريفربليت وكوبا ليبرتادوريس في عامي 2015 و2018 وسيحصل على فرصة جديدة لتدريب نجمه السابق غونزالو "بيتي" مارتينيز الذي يلعب لنادي النصر في الموسم الحالي.
وأعلن آل الشيخ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إقامة مباراة كأس موسم الرياض بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه أمام فريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر خلال النسخة الثالثة من موسم الرياض في لقاء كأس موسم الرياض.
وسيلعب نجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم الثلاثي ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر مثل البرتغالي رونالدو البرازيلي أندرسون تاليسكا ومواطنه بيريرا والنيجيري أوديون إيغالو والكولومبي دافيد أوسبينا والمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس الذي واجه نجوم الفريق الباريسي الموسم الماضي عندما كان لاعباً في أولمبيك مرسيليا.