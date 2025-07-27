كريستيانو رونالدو يطلب التعاقد مع نجم برشلونة سريعا

يُطالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر إدارة ناديه بالتوقيع مع مدافع برشلونة أندرياس كريستنسن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، وفقًا لتقارير إعلامية.

ويشارك كريستنسن حاليًا مع فريقه في اليابان ضمن المعسكر التحضيري، فقد لعب في الشوط الثاني من المباراة الودية الأولى أمام فيسيل كوبه الأحد، التي انتهت بفوز برشلونة 3-1.

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ومن المقرر أن يسافر اللاعب مع الفريق إلى كوريا الجنوبية لخوض مباراتي سول وديغو.

لكن مستقبل المدافع الدنماركي (29 عامًا) في كامب نو لا يزال محل تساؤلات، خاصة أن عقده ينتهي صيف 2025، ما جعل عدة أندية تراقب وضعه من كثب.

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ووفقًا لموقع " Fichajes"، فقد طلب رونالدو من النصر التعاقد مع كريستنسن، معتبرًا أنه الإضافة المثالية للفريق. كما أفاد التقرير بأن اللاعب مستعد لمغادرة برشلونة هذا الصيف، وراغب في الانتقال إلى الدوري السعودي في صفقة مربحة.

انضم كريستنسن إلى برشلونة قادمًا من تشيلسي صيف 2022، ولعب 80 مباراة مع الفريق الكتالوني في جميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وسجل 3 تمريرات حاسمة.

ورغم مشاركته في 42 مباراة موسم 2023-2024، فإنه خاض 6 مباريات فقط الموسم الماضي بسبب الإصابات.

ويضم برشلونة العديد من الخيارات في قلب الدفاع، مثل رونالد أراوجو وإينيغو مارتينيز وباو كوبارسي وإريك غارسيا، ما يجعله منفتحًا على بيع كريستنسن.

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النصر يهدف لصفقات مدوية.. فيليكس وأنطوني على الرادار

تبحث إدارة النصر عن تعزيزات كبيرة هذا الصيف، حيث تُجرى محادثات للتعاقد مع جواو فيليكس (تشيلسي) وأنتوني (مانشستر يونايتد)، وفقًا للتقارير.

ويُقال إن النصر مستعد لدفع 80 مليون جنيه إسترليني لضم الثنائي، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري السعودي بعد حصوله على المركز الثالث الموسم الماضي.

يأتي ذلك بالتزامن مع تمديد عقد رونالدو حتى 2027، بعد أن كانت هناك شائعات قوية حول رحيله.