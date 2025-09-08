مفاجأة.. الأهلي المصري يرحب برحيل الشناوي "بشرط"

ردت إدارة الأهلي المصري على التقارير التي ربطت محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، بإمكانية الرحيل في الميركاتو المقبل.

وأشارت تقارير أخيرة بأن الشناوي تلقى عرضا من الفتح السعودي لضمه في الميركاتو المقبل، خاصة أن مدرب الفريق جوزيه غوميز يعرف إمكانيات الحارس جيدا، بعدما واجهه خلال فترة تدريبه للزمالك.

وقال مصدر داخل الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "كل ما تردد الفترة الماضية عن وجود عروض لمحمد الشناوي، حارس الفريق، أمر غير صحيح".

وأضاف: "الشناوي مستمر مع الأهلي، ولم يخبر النادي بتلقيه أي عروض للرحيل، كما أن الإدارة بدورها لم تتلق أي عرض رسمي على الطاولة لضم الحارس".

واختتم المصدر: "إدارة الأهلي لا تمانع رحيل الشناوي، لكن بشرط وجود عرض رسمي يليق به وبالنادي، لكن خلافا لذلك فإن الحارس مستمر مع الفريق في الفترة الحالية".

ويتواجد الشناوي خلال الوقت الحالي ضمن صفوف منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.