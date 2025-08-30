بداية كارثية للغاية.. الأهلي يحقق أسوأ معدل نقاط منذ 10 سنوات

دخل النادي الأهلي الموسم الجديد من الدوري المصري وسط توقعات جماهيره بظهور قوي يليق بلقب البطل، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال بعدما فقدان الفريق 7 نقاط كاملة خلال أول 4 جولات من عمر المسابقة.

الأهلي بدأ مشواره بتعادل مثير أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، قبل أن يحقق فوزه الوحيد حتى الآن على حساب فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وبعدها توقّف قطار الانتصارات بتعادل سلبي أمام غزل المحلة، قبل أن يتلقى خسارته الأولى هذا الموسم أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

وبذلك حصد الأهلي 5 نقاط فقط من أصل 12 نقطة ممكنة، في بداية تعد هي الأسوأ للفريق منذ موسم 2014/2015، حين فقد 7 نقاط أيضًا في أول 4 مباريات، بعدما خسر أمام الرجاء 2-1، ثم فاز على اتحاد الشرطة 3-0، وتعادل مع الإسماعيلي 0-0، قبل أن يسقط في تعادل آخر مع الأسيوطي بالنتيجة نفسها.

هذا التراجع في انطلاقة الدوري يثير علامات استفهام كبيرة حول أداء الفريق وقدرته على الحفاظ على لقبه، خصوصًا في ظل المنافسة القوية من بيراميدز والزمالك، إلى جانب طموحات بقية الفرق التي تسعى لفرض نفسها في صدارة الجدول.