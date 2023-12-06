مدرب نيوكاسل يرد على تقارير مفاوضات ناديه مع دي خيا

ولعب بوب، البالغ 31 عاما، مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا كلها مع نيوكاسل هذا الموسم، لكن هذه الإصابة ستبعده عن المنافسات لفترة.

وقال هاو للصحفيين: "قام بالفعل باستشارة اثنين من الأطباء البارزين في هذه الإصابات ولا يزال ينتظر القرار النهائي بشأن العلاج.

"ربما يخضع لجراحة. سيغيب لمدة أربعة أشهر تقريبا لكن هذا شيء توقعناه مباشرة بعد المباراة".

ورفض هاو تقارير إعلامية ربطت بين النادي واحتمال ضم الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي أصبح حرا منذ انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في يوليو الماضي.