مدرب نيوكاسل يرد على تقارير مفاوضات ناديه مع دي خيا
قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، اليوم الأربعاء، إن الحارس نيك بوب غادر الملعب بسبب إصابة في الكتف في وقت متأخر من المباراة التي فاز فيها الفريق 1-صفر على مانشستر يونايتد، يوم السبت الماضي، وقد يغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر تقريبا.
ولعب بوب، البالغ 31 عاما، مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا كلها مع نيوكاسل هذا الموسم، لكن هذه الإصابة ستبعده عن المنافسات لفترة.
وقال هاو للصحفيين: "قام بالفعل باستشارة اثنين من الأطباء البارزين في هذه الإصابات ولا يزال ينتظر القرار النهائي بشأن العلاج.
"ربما يخضع لجراحة. سيغيب لمدة أربعة أشهر تقريبا لكن هذا شيء توقعناه مباشرة بعد المباراة".
ورفض هاو تقارير إعلامية ربطت بين النادي واحتمال ضم الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي أصبح حرا منذ انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في يوليو الماضي.
وشدد هاو: "طالعت الكثير من عناوين وسائل الإعلام المتعلقة بحراس المرمى واللاعبين الآخرين. ولم نقم بأي استفسارات.
"إذا أردنا التعاقد مع لاعبين جدد الآن فسنقوم بتدعيم مراكز أخرى تفيد الفريق". إنها فرصة للحراس الآخرين لتعزيز مكانهم".
وحال غياب بوب سيحصل مارتن دوبرافكا على فرصته.
وحل الحارس السلوفاكي محل بوب في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام مانشستر يونايتد، وكان ظهوره الأخير الوحيد هذا الموسم ضد المنافس نفسه في كأس الرابطة.
وأشار هاو: "لطالما أشدت به. مارتن حارس من طراز رفيع. إنه حارس رائع يجيد التحرك واستخدام قدميه أيضا؛ لذلك لم أتردد في ضمه إلى الفريق".