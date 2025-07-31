نجمة تونس لكرة اليد تعزز صفوف منتخب رومانيا في بطولة العالم 2025

كشفت تقارير إخبارية رومانية أن نجمة منتخب تونس السابقة لكرة اليد أسماء الغاوي، ستدافع عن ألوان منتخب رومانيا للسيدات في بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقرر إقامتها في هولندا و ألمانيا من 26 نوفمبر الى غاية 14 ديسمبر 2025.

ووفقا لما أورده موقع "GSP"، فإن أسماء الغاوي (33 عاما)، والتي تدافع حاليًا عن ألوان نادي فالتشيا الروماني، قررت الانضمام إلى منتخب رومانيا للسيدات لكرة اليد وفق ما تسمح به قوانين الاتحاد الدولي للعبة، ليكون المنتخب الثالث الذي تحمل ألوانه بعد تونس والمجر.

وقالت اللاعبة الدولية السابقة لمنتخب تونس في تصريحات لموقع "جي آس بي": "سأبدأ رحلة جديدة بتمثيل منتخب رومانيا، البلد الذي أحمل جنسيته أيضًا، لقد جئت إلى رومانيا عام 2019، وكان المدرب فلورين بيرّا هو من قادني إلى نادي فالتشيا. منذ ذلك الحين، حلمي كان تمثيل المنتخب الوطني، خاصة بعد أن لم أحظَ بالفرصة في المجر، إذ لم ألعب سوى مباراة واحدة فقط".

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وتابعت اللاعبة التي بدأت مشوارها في كرة اليد من نادي المكنين في عام 2010: "كان لدي شغف حقيقي بأن أرتدي قميص رومانيا، والقدر ابتسم لي الآن، أشعر بسعادة غامرة لأني أصبحت جزءًا من هذا الفريق، أنا ممتنة جدًا لهذه التجربة."

وأضافت: "لست غريبة عن البلد، أنا رومانية! لم أشعر أبدًا أنني دخيلة على هذا المنتخب، اللاعبات رحبن بي بشكل رائع، وأعرف أغلبهن من الدوري المحلي ومن نادي فالتشيا. أشعر براحة كبيرة ضمن صفوف المنتخب".

وبدأت أسماء الغاوي مشوارها مع منتخب رومانيا في الملحق المؤهل إلى بطولة العالم ضد إيطاليا، حيث حقق المنتخب الروماني الفوز بنتيجة 30-21 خارج الديار، و31-18 في مباراة الإياب على أرضه، وسجلت الغاوي في تلك المباراتين أربعة أهداف.

ولم تشارك أسماء الغاوي في أية بطولة عالمية منذ حوالي عشر سنوات، حيث كانت آخر مشاركة لها عام 2013 مع المنتخب التونسي الذي ستخوض سيداته أيضا بطولة العالم المقبلة 2025.

وتنتظر الغاوي مشاركتها المقبلة في بطولة العالم لكرة اليد المقرر تنظيمها في ألمانيا وهولندا ما بين 26 نوفمبر و14 ديسمبر 2025.







