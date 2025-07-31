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رياضة

أول صور من عقد قران نجم الزمالك حسام عبد المجيد

أول صور من عقد قران نجم الزمالك حسام عبد المجيد
عقد قران حسام عبد المجيد لاعب الزمتلكالمصدر: انستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 9:39 م

احتفل حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك، بعقد قرانه مساء الخميس قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد في مصر.

ويفتتح الزمالك مشواره في الدوري المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 8 أغسطس في الجولة الأولى.

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 ونشر حسام عبد المجيد عبر حسابه بموقع إنستغرام عدة صور ومقطع فيديو من حفل عقد قرانه.

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وظهر أحمد فتوح لاعب الزمالك في حفل عقد قران زميله للاحتفال معه.

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واحتفل عبد المجيد وسط أجواء عائلية بعقد قرانه رسمياً على أن يقيم حفلاً آخر لزفافه في أقرب فترة توقف مناسبة.

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 وكان حسام عبد المجيد (24 عاماً) قد ارتبط اسمه بالرحيل عن نادي الزمالك في الموسم المقبل.

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ويرتبط اللاعب بعقد مع الزمالك حتى صيف 2027 ولكنه رفض تمديد عقده مع القلعة البيضاء وسط أنباء حول إمكانية رحيله للأهلي المصري مستقبلاً سواء عقب نهاية عقده أو حال انتقاله إلى فريق آخر ثم العودة للقلعة الحمراء.

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