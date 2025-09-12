بعد أزمة "القُبلة".. ماذا قالت المجلة البرتغالية عن زوجة روبن نيفيز؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تحدثت مجلة "tvguia " البرتغالية عن زوجة النجم البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط الهلال السعودي بعدما كانت سبباً في أزمة إثر نشرها صورة له وهو يقبّل روت كاردوزو أرملة صديقه وزميله الراحل ديوجو جوتا مهاجم ليفربول السابق.

وجاء في المجلة البرتغالية:" ديبورا، زوجة روبن نيفيس، التي ساهمت في استعادة ابتسامة صديق ديوجو جوتا المقرب، في السراء والضراء، كانت أخصائية العلاج الطبيعي دائمًا إلى جانب نجم الهلال "

"لم تكن الأوقات سهلة. لحسن الحظ، لديّ زوجة في المنزل، وعائلة رائعة، أشكرها جزيل الشكر، وأفتخر بها كثيرًا." بهذه الكلمات، لخّص روبن نيفيز، البالغ من العمر 28 عامًا، عاصفة المشاعر التي اجتاحت قلبه منذ الساعات الأولى من صباح الثالث من يوليو عندما علم بوفاة صديقه المقرب، ديوجو جوتا، في حادث سيارة مأساوي في زامورا، إسبانيا".

منذ ذلك الحين، بذل نجم الهلال كل ما في وسعه لضمان استمرار دعم عائلة صديقه، ليصبح جزءًا حيويًا من حياة جواكيم وإيزابيل، وكذلك أرملته روت كاردوسو. كما كان أحد صلاتهم بجميع المنظمات. ولكن في أعماقه، يعاني أيضًا ويجد الدعم في الأسرة التي أسسها مع ديبورا لورينسو، 34 عامًا. علاوة على ذلك، فإن زوجته دائمًا بجانبه، في السراء والضراء.

وبدأت هذه القصة في مرحلة مبكرة من حياته، كلاهما من سانتا ماريا دا فيرا، ووقعا في الحب في المدرسة الثانوية ،عملت ديبورا لورينسو كأخصائية علاج طبيعي، لكنها لم تترك حبيبها أبدًا وتبعته في جميع مغامراته المهنية: أولاً في إنجلترا، عندما لعب النجم مع ولفرهامبتون، حيث، بالمناسبة، شارك غرفة تبديل الملابس مع ديوغو جوتا.

في العام 2023، عندما قبل زوجها تحدي الانتقال إلى المملكة العربية السعودية والتوقيع مع الهلال، حذت ديبورا لورينسو حذوه، وأسّسا معًا عائلةً رائعةً، وأنجبا 3 أطفال: مارغريدا، 8 سنوات، ومارتيم، 6 سنوات، وماتيو، 4 سنوات. ولا تملّ زوجة روبن نيفيس من مشاركة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، سواءً في ملاعب كرة القدم، أو وهي تشجع شريكها، أو من حياتها اليومية مع أطفالها.

كانت إحدى أسعد لحظاتهما معًا في يوليو 2024، عندما تبادلا الخواتم في حفل فاخر في البندقية، بعد أن اضطرا إلى تأجيل زفافهما، العام 2020، بسبب جائحة كوفيد-19.