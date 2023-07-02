مبابي ونيمار يتصدران الإعلان الرسمي للقميص الثاني لباريس سان جيرمان (فيديو)

وتحدثت العديد من التقارير مؤخرًا عن مستقبل مبابي، بعد إعلانه عدم تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، وهي التصريحات التي أثارت جدلًا كبيرًا.

ويحق لمبابي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

النجم الفرنسي كان قريبًا من التعاقد مع ريال مدريد قبل أن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنقضي.

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم الماضي، والذي توج باريس سان جيرمان به.

وكان مبابي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادمًا من موناكو.

وخاض مبابي 260 مباراة مع باريس سان جيرمان، وخلالها سجل 212 هدفًا وصنع 98 هدفًا آخر.