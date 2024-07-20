تحدثت السيدة فاطمة المغربية، جدة لامين يامال لأبيه، عن طفولة نجم برشلونة ووصيتها له قبل المباريات.

وقالت جدة اللاعب في تصريحات لقناة "LE7TV"، اليوم السبت: "لامين ولد في إسبانيا لكن والده منير نصراوي ولد وتربى في المغرب، لكنه يحتفظ أيضًا بهويته العربية، كما أن اختياره اللعب باسم إسبانيا هو قرار شخصي يخصه وحده".

وأشارت إلى أن اللاعب الشاب مجتهد واستطاع أن يفرض نفسه بفضل مهاراته، إذ تفوق على جميع اللاعبين في سنه وحقق حلم طفولته.

وعن النصيحة التي توجهها له دائما، قالت: "كنت أقول له دائما يقول قبل المباريات (يا رب وفقني وانصرني على القوم الكافرين)، وأنا الحمدلله ربيته وكبرته، هو أيضا يفهم العربية ويحب المغرب بشكل كبير، ودائمًا يأتي في فترة الإجازة لزيارتي ويعشق الأكلات المغربية ويطلبها مني بشكل مستمر، ودائما أدعو الله يرضى عليه".

وتابعت: "عندما كان في ألمانيا خلال منافسات بطولة يورو 2024، كان يتحدث معي في الهاتف ويسألني عن الحلويات التي كنت أصنعها له"، موضحة أن علاقة اللاعب بوالده تشبه الأصدقاء لأنهما متقاربان في العمر، فوالده يبلغ 38 عامًا.

وتألق لامين يامال البالغ من العمر 17 عامًا، مع منتخب إسبانيا في منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وقاد الفريق للقب الرابع في تاريخه.

وتوجت إسبانيا بطلاً ليورو 2024 على حساب منتخب إنجلترا بالفوز بهدفين مقابل هدف، في البطولة التي استضافتها ألمانيا.