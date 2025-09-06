تقديرات الجيش الإسرائيلي: حماس ستحاول نقل المزيد من الرهائن إلى مدينة غزة
جدد شبابه.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو "الخارق" أمام أرمينيا؟ (فيديو)

جدد شبابه.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو "الخارق" أمام أرمينيا؟ (فيديو)
رونالدو يسدد ويجسل الهدف الرابع للبرتغالالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 5:56 م

أثبت كريستيانو رونالدو أنه ما زال يحتفظ ببريقه الكبير، بعدما قاد منتخب البرتغال لانتصار ساحق على أرمينيا بخماسية نظيفة، في افتتاح التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، مسجلًا ثنائية جديدة أعادت للأذهان صورته كلاعب ما زال شابًا رغم تقدمة في العمر.

أرقام مذهلة

رونالدو خاض 58 دقيقة فقط من اللقاء، نجح خلالها في تسجيل هدفين من أصل 4 تسديدات على المرمى، ليبرهن مجددًا على حسه التهديفي العالي، رغم ضياع فرصتين محققتين.

النجم البرتغالي لمس الكرة 31 مرة، ومرر بدقة بلغت 100% بعد إكمال 18 تمريرة صحيحة من أصل 18، في مؤشر على التزامه وحسن اختياره للحلول.

إلى جانب محاولاته التهديفية، سدد رونالدو مرتين خارج المرمى، فيما أُعيقت له كرتان من الدفاع الأرميني. 

كما حاول المراوغة مرتين دون نجاح، لكنه عوض ذلك بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة مع بداية الشوط الثاني، كانت من أجمل أهداف اللقاء.

وحصل "الدون" على تقييم (7.9/10) وفق شبكة سوفا سكور.

 

 

 

على الرغم من بلوغه 40 عامًا، فإن أرقام رونالدو أمام أرمينيا أكدت أنه ما زال عنصرًا حاسمًا في تشكيلة المدرب روبرتو مارتينيز، خصوصًا مع ثنائيته التي منحت البرتغال انطلاقة مثالية في التصفيات.

