يورو 2024: تقييم لاعبي فرنسا وهولندا ورجل المباراة

عزز منتخبا فرنسا وهولندا حظوظهما في بلوغ دور الستة عشر من نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، على الرغم من تعادلهما سلبيا اليوم الجمعة في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وتمتلك كل من فرنسا وهولندا أربع نقاط في صدارة المجموعة، مقابل ثلاث نقاط للنمسا، فيما لا يزال رصيد بولندا التي غادرت رسميا السباق خاليا من أي نقاط.

وفي غياب النجم كيليان مبابي الذي تسببت إصابته بكسر في الأنف في بقائه على مقاعد البدلاء طوال المباراة، ظهر لاعب بايرن ميونخ ومنتخب الديكة دايوت أوباميكانو بشكل مميز ليستحق أن يكون رجل المباراة فيما خيب المهاجم عثمان ديمبيلي آمال الجماهير الفرنسية بالحصول على أسوأ تقييم في المباراة.

ومن جانب المنتخب الهولندي ظهر تشافي سيمونس بأداء مثالي تماما مثل قائده فيرجل فان دايك.

وفي ما يلي تقييم لاعبي فرنسا وهولندا في مباراة الجولة الثانية ورجل المباراة.