مولودية الجزائر يوجّه ضربة قوية ليوسف بلايلي بعد الهروب من الترجي

أفادت مصادر إخبارية قريبة من نادي مولودية الجزائر، بطل الدوري الجزائري للمحترفين 2024 ـ 2025 أن مسؤولي الفريق لا يعتزمون التوقيع مع يوسف بلايلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلى امتداد الأسبوعين الأخيرين، تصدّر بلايلي نجم الترجي التونسي المشهد في الأوساط الكروية في الجزائر وتونس بعدما قرر مقاطعة فريقه ورفض العودة إلى التدريبات بعد مشاركته في مباراتين من أصل ثلاث خاضها الفريق الأحمر والأصفر في كأس العالم للأندية 2025.

وقدم اللاعب الدولي الجزائري (33 عاما) موسما مذهلا مع الترجي عندما قاده لا فقط للتتويج بطلا للدوري وللكأس وكأس السوبر في تونس، بل كان أيضا وراء تحقيق فريقه فوزا "تاريخيا" على نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي في منافسات دور المجموعات لمونديال الأندية (1 ـ0) بإحرازه هدف المباراة وجائزة أفضل لاعب.

وشهدت مسيرة بلايلي وحياته خارج الملعب في آن واحد أحداثا صاخبة طوال الموسم الماضي، بعدما تصدر إسمه عناوين الصحف والمواقع الإخبارية لا بأهدافه وفنياته الرائعة فقط بل باشتباكاته مع الحكام والمنافسين وحركاته غير الأخلاقية في أكثر من مباراة.

وفي أواخر يونيو الماضي، كان يوسف بلايلي وراء حادثة اشتباك مثيرة مع أفراد من طاقم طائرة فرنسية كان عائدا على متنها من نيويورك بعد قضاء إجازته.

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وتم اعتقال النجم الجزائري لمدة ساعات في مركز الشرطة في باريس قبل إطلاق سراحه فيما لا تزال الحادثة تلقي بظلالها على حياة اللاعب ومشواره الكروي.

وفاجأ يوسف بلايلي الترجي برفضه العودة للتدريبات يوم 7 يوليو الجاري، كما أنه لم يرد على اتصالات المسؤولين، معلنا تمرده على الفريق في وقت أكدت بعض التقارير أنه قرر رسميا مغادرة الفريق الأحمر والأصفر تأهبا للانتقال للمولودية.

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وفي حين أدلى الترجي بأول موقف رسمي إزاء أزمة لاعبه، من خلال تصريح لرئيس النادي بتوعّد بلايلي بعقوبة الإيقاف عن النشاط حتى نهاية عقده، تلقى اللاعب ضربة موجعة من مسؤولي مولودية الجزائر وفق ما أكدته تقارير قريبة من الفريق اليوم الجمعة.

ووفقا للمصادر ذاته، يعارض مسؤولو نادي المولودية ضم يوسف بلايلي في فترة الانتقالات الحالية نظرا للصعوبات المالية التي يعيشها الفريق وذلك في ضوء ارتفاع راتب اللاعب أيضا.

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ويرى رئيس مولودية الجزائر الحاج رجم أن إتمام صفقة انضمام يوسف بلايلي قبل نهاية عقده مع الترجي أي خلال الصيف الجاري ستكون ضربة مالية قاصمة للفريق الذي يبحث عن سياسة تقشف وضغط على الأجور من أجل خفض حجم ديونه.

وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة المولودية ترغب بالفعل في استعادة بلايلي ولكن في صفقة انتقال حر حتى تقتصر الميزانية على أجور اللاعب ولا تشمل قيمة الانتقال التي سيحصل عليها الترجي.

وينتظر أن يواجه حفيظ بلايلي، والد اللاعب ووكيل أعماله موقفا صعبا تماما مثل نجله من أجل إعادة العلاقة إلى طبيعتها مع الترجي وذلك بعد أن فقد يوسف بلايلي الحظوة التي كان يتمتع بها دون سائر زملائه في الترجي.

ووفقا لمصادر قريبة من الترجي، سيجتمع حمدي المدب رئيس النادي مع لاعبه بمجرد عودته إلى تونس، والتي قد لا تتأخر كثيرا في ضوء المستجدات الأخيرة بشأن موقف المولودية من التعاقد مع بلايلي واتخاذ قرار بتأجيل ضمه من جديد بعد نهاية عقده في 30 يونيو 2026.