إصابة ديفيد ألابا تثير قلق ريال مدريد قبل مباراة مانشستر سيتي
سيغيب ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد لأسبوعين بسبب إصابة في ربلة الساق ما يثير مخاوف حامل اللقب قبل مواجهة مانشستر سيتي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل.
وخرج ألابا (30 عامًا) بين الشوطين خلال الفوز 2-صفر على تشيلسي في لندن بإياب دور الثمانية، حين كرر ريال نتيجة الذهاب.
وغيابه المحتمل سيعقّد مهمة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي أمام سيتي، إذ يفتقد جهود المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو للإيقاف في لقاء الذهاب في سانتياجو برنابيو.
وذكرت صحيفة (ماركا) أن النمساوي ألابا الذي يجيد اللعب في مراكز مختلفة بالدفاع وخط الوسط أصيب بتمزق عضلي بسيط في ربلة الساق، وقد يغيب لمدة أسبوعين.
ووفقًا لتقديرات أولية سيغيب عن مباريات سيلتا فيجو، وجيرونا، وألميريا، وريال سوسيداد، في الدوري المحلي.
ويخوض ريال مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أوساسونا، في السادس من مايو/ آيار، ثم يستضيف سيتي بعد 3 أيام.
ولم يصدر النادي بيانًا حتى الآن بخصوص ألابا الذي استعاد مستواه، مؤخرًا، بعد فترة إصابة في ربلة الساق أيضًا منذ الفوز 5-2 على ليفربول في أنفيلد بذهاب دور 16 بدوري الأبطال.
وحجز ريال مدريد الإسباني مقعدًا له في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "شامبيونزليغ"، بعدما جدد تفوقه على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بفوزه عليه بهدفين دون ردٍ في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.
وسيلعب الريال أمام مانشستر سيتي الذي فاز 4-1 على بايرن ميونخ بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 9 مايو المقبل، على أن تقام مباريات العودة 16 من الشهر ذاته.